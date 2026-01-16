Se viene un fin de semana lleno de acción y suspenso; el 17 y 18 de enero de 2026, disfruta con las mejores películas GRATIS

Ya hace falta descansar y pasarla bien. Es por eso que traemos para ti lo mejor del cine en Azteca 7; así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Ahora sí, llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos una lista con todo lo que podrás disfrutar este 17 y 18 de enero de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 10 y 11 de enero de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha acción y suspenso para que sientas la emoción y la adrenalina al máximo apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 17 de enero de 2026

Película: Timecop: Policía del Futuro - 2:30 PM

Max Walker (Jean-Claude Van Damme), un agente de la Comisión de Control del Tiempo (TEC) en el año 2004, cuya misión es detener alteraciones ilegales en el pasado, especialmente cuando un senador corrupto, Aaron McComb, usa viajes en el tiempo para su beneficio, incluyendo el asesinato de la esposa de Walker.

Película: Doble Impacto - 4:30 PM

Dos hermanos gemelos cuyos padres murieron asesinados y ellos fueron separados con tan solo seis meses de vida, se reencuentran años más tarde para vengar a sus progenitores.

Película: El Teléfono Negro - 9:00 PM

En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años. Él permanecerá encerrado en un sótano insonorizado donde de nada sirve gritar. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

|Crédito: Universal Picture

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 18 de enero de 2026

Película: Fuego en el cielo - 5:15 PM

Una geóloga y su padre corren contra el tiempo para salvar vidas cuando un volcán entra en erupción en una isla tropical en el Mar de China Meridional.

Película: Volcano - 7:15 PM

Los habitantes de Los Ángeles creían haberlo visto todo en materia de desastres naturales, pero lo peor está por llegar: un volcán entrará en erupción.

Película: El día después de mañana - 9:30 PM

Una catástrofe climática global provocada por el calentamiento global, desencadena una nueva era glacial repentina, obligando a un paleoclimatólogo, Jack Hall, a luchar por salvar a su hijo y a la humanidad de una tormenta superhelada que congela el hemisferio norte.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

