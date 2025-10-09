Así es: Duolingo tendrá su propio anime y se estrena muy pronto — te contamos todo sobre The Final Test

Sí, leíste bien: Duolingo tendrá su propio anime. Aunque suene algo extraño y difícil de creer, resulta que la popular app para aprender idiomas acaba de presentar un nuevo tráiler junto a la fecha de estreno de The Final Test. Se trata de una miniserie animada protagonizada por su peculiar mascota, Duo el búho, quien esta vez se convierte en el héroe de una historia épica (y absurda) sobre perseverancia, amistad y… mantener viva la racha diaria.

Si no sabías que esta joya existía, te dejamos aquí el nuevo tráiler, el cual se estrenó en la Comic Con de Nueva York:

Duolingo se convierte en anime: así es The Final Test

La producción de esta curiosa animación fue realizada por Carbonero Studio, el equipo detrás de Big Mouth, Star Trek: Lower Decks y The Legend of Vox Machina. Por el momento se sabe que la serie contará con cinco episodios de 60 segundos, totalmente en japonés y subtitulados en varios idiomas, incluido el español. Así que si tienes curiosidad, podrás disfrutar de este alocado anime fuera de serie.

Fecha de estreno y dónde verla

The Final Test se estrena el 13 de octubre de 2025 y lo mejor es que lo encontrarás disponible en el canal oficial de YouTube de Duolingo. El tráiler que te presentamos fue un adelanto exclusivo que se estrenó este 9 de octubre en la Comic Con de Nueva York, donde además se les regaló a los asistentes una serie de peluches y pines de edición limitada inspirados en la serie.

¿De qué trata Duolingo: The Final Test?

La historia muestra el origen de Duo y sus amigos, antes de convertirse en los “guardianes de la racha”, los cuales hacen un guiño a la obsesión de los usuarios por no perder sus días consecutivos en la app. Según la sinopsis oficial, los personajes eran personas comunes hasta que Duo los reclutó para ayudar a los estudiantes del mundo a no rendirse nunca y continuar con sus lecciones.

En palabras del CMO de Duolingo, Manu Orssaud, el proyecto busca “canalizar la pasión global por el anime y expandir el universo de nuestros personajes de una manera divertida, obsesionada con las rachas e inconfundiblemente Duolingo”.

El propósito detrás del anime

Es probable que este anime sea parte de una estrategia, pues busca promover los nuevos cursos de japonés actualizados dentro de la app. Sin embargo, su extraño humor ha cautivado a los fans quienes ya quieren ver la serie completa. Este movimiento mezcla entretenimiento, cultura pop y aprendizaje de una manera muy ingeniosa.

¿Qué opinas de este nuevo anime basado en la popular app?

