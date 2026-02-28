Se acaba el mes y llega otro con las mejores películas GRATIS este 28 de febrero y 1 de marzo de 2026

Si tu semana fue pesada y no te gusta pasar el día a pleno sol, no te preocupes, nosotros te consentimos con las mejores risas para que te la pases increíble, ya sea solo o acompañado. Así es, en Azteca 7 traemos para ti lo mejor del cine a tu hogar, así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa este fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, tenemos algo muy especial para ti: para comenzar, el sábado traemos las mejores películas de comedia que te harán reír a carcajadas y durante el domingo, personajes icónicos de la animación traerán magia a tu pantalla. Así que prepara tu botana, porque se va a poner muy bueno este fin de semana a través de Azteca 7.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 28 de febrero de 2026

Película: Need for Speed: La película - 2:00 PM

Tobey es un joven piloto de carreras clandestinas que posee su propio garaje para modificar los coches y explotar su máximo potencial. Cuando su mejor amigo muere en una de las competiciones, Tobey es enviado a prisión, pero no dejará las cosas así y buscará la revancha cuando sea puesto en libertad.

Película: Al Diablo con el Diablo - 7:00 PM

Un tímido asesor informático decide vender su alma al diablo a cambio de siete deseos. Sin embargo, nada de esto será lo que él imagina, pues el Diablo es una pícara, inteligente y seductora mujer, que hará de todo para quedarse con su alma.

Película: El diablo viste a la Moda- 8:45 PM

Trabajar como la ayudante de Miranda Priestly (Meryl Streep) podría abrirle las puertas al mundo de la moda a cualquiera. Es por eso que Andy Sachs sueña con impresionarla, pero no será fácil. Para lograrlo tendrá que encajar entre las periodistas de Runway.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 1 de marzo de 2026

Película: El Lórax: En busca de la trúfula perdida - 4:00 PM

Un chico se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños. Para conseguirlo, debe averiguar la historia del Lorax, una encantadora aunque gruñona criatura que lucha por proteger un mundo en vías de extinción.

Película: Olé, El viaje de Ferdinand- 6:00 PM

Un toro grande y amable llamado Ferdinand intenta huir de sus captores y volver con la niña que lo adoptó. Él intentará evitar que los malhechores lo entreguen a un famoso matador de toros.

Película: Toy Story - 8:15 PM

Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que un nuevo regalo les sustituya. Woody está tranquilo,, pues siempre ha sido el favorito, o al menos lo era, hasta que aparece Buzz Lightyear.

Película: Toy Story 2 - 10:00 PM

Andy se va de campamento y deja solos a sus juguetes. Sin saberlo, esta será la oportunidad perfecta para que Al McWhiggin, un compulsivo coleccionista de juguetes valiosos, consiga a Woody. Buzz Lightyear y los demás juguetes tendrán que actuar con rapidez si quieren rescatarlo antes de que sea enviado a un museo en Japón.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

