Disfruta antes del Super Bowl de las mejores películas GRATIS este 7 y 8 de febrero de 2026

Este fin de semana será uno de los más especiales del año, no solo porque podrás ver el Super Bowl, sino porque además verás las mejores películas antes de ver el partido de los Patriots vs. Seahawks. Así es, en Azteca 7 traemos para ti lo mejor del cine a tu hogar, así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa este fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, tenemos algo muy especial para ti: una increíble selección de películas cargadas de mucha acción, junto a las mejores películas animadas para que te distraigas y disfrutes al máximo como te gusta en la comodidad de tu hogar. Así que prepara tu botana, porque se va a poner muy bueno este fin de semana del Super Bowl a través de Azteca 7.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 7 de febrero de 2026

Película: Mis pequeños inquilinos - 12:15 PM

Los Prestatarios son una familia diminuta que vive en el subsuelo de una gran casa, tomando prestado todo aquello que necesita de la familia que vive encima de ellos. Anita, la hija pequeña, es descubierta por Pete, el hijo de la familia humana.

Película: E.T. El extraterrestre - 2:15 PM

Un pequeño extraterrestre de otro planeta queda abandonado en la Tierra cuando su nave se olvida de él. Está completamente solo y asustado hasta que Elliot, un niño de nueve años, lo encuentra y decide esconderlo en su casa para protegerlo. El chico y sus hermanos intentarán encontrar la forma de devolver al extraterrestre a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía.

Película: El mecánico - 7:00 PM

Bishop (Jason Statham) es un asesino a sueldo de élite con un estricto código de honor. Tras la muerte de su amigo Harry, Bishop toma como aprendiz a su hijo, Steve.

Película: Riesgo en el aire - 8:30 PM

Un grupo de presos peligrosos es trasladado a otro centro penitenciario. Entre ellos se encuentra Cameron Poe (Nicolas Cage), un preso que acaba de conseguir la libertad condicional y que viaja para reunirse con su mujer e hija. Desafortunadamente, durante el trayecto, algunos de los presos secuestran el avión.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 8 de febrero de 2026

Película: Río - 10:45 AM

Blu, un ingenuo guacamayo que no sabe volar y que cree que es el último de su especie, y Jewel, una guacamaya salvaje y de espíritu libre, emprenderán una inesperada aventura en pleno Río de Janeiro durante los carnavales.

Película: Moana - 12:45 PM

Moana es una joven entusiasta del mar y la única hija de un jefe marinero. Cuando los marineros de su aldea no pueden pescar ningún pez y todas las cosechas fallan. Moana descubre que el semidiós Maui causó el infortunio después de robar el corazón de la diosa Te Fiti. La única manera de salvar el destino de la isla es persuadiendo a Maui para que le devuelva el corazón.

Película: Encanto - 3:00 PM

En lo alto de las montañas de Colombia hay un lugar encantado llamado Encanto. En este lugar se encuentra una casa mágica, donde vive la extraordinaria familia Madrigal, donde todos sus miembros tienen habilidades fantásticas para ayudar a los demás.

Película: Avengers: Infinity War -10:00 PM

El poderoso Thanos, decidido a hacerse con las Gemas del Infinito para controlar el universo, ataca la nave en la que huyen los supervivientes de Asgard. Su intención es hacerse con la segunda de las gemas, ahora en manos de Loki.

Avengers Infinity War 2018 Foto Especial

