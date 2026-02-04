Es oficial: Las K-Pop Demon Hunters tendrán sets de LEGO y llegarán en 2026

¡Esto no es un sueño! LEGO confirmó oficialmente que K-Pop Demon Hunters tendrá sus propios sets de construcción para este 2026, marcando así la llegada del fenómeno animado al mundo de los coleccionables. Lo mejor de todo es que podemos esperar grandes cosas, pues el anuncio adelanta además que no será una colaboración aislada, sino el inicio de una línea que continuará creciendo hasta 2027 con nuevos productos a lo largo de ese tiempo.

También te puede interesar: Demon Slayer: Castillo Infinito estrena tráiler de su versión Ultra 4DX y promete la experiencia más intensa en cines

LEGO apuesta por el universo de K-Pop Demon Hunters

Todo esto está más que confirmado, pues el anuncio se realizó desde Billund, Dinamarca, donde la compañía presentó su nueva alianza para llevar a formato LEGO a las populares guerreras del K-pop y su universo sobrenatural, las cuales han conquistado a millones de personas por todo el mundo. La marca también adelantó que esta colaboración permitirá recrear personajes, criaturas y escenarios vistos en la película animada, ofreciendo así sets diseñados para todos, no importa si eres coleccionista y lo quieres solo para exhibición o si se lo compras a un niño que solo quiere jugar con sus personajes favoritos.

¿Cuándo saldrá el primer set?

Según la información oficial, el primer set podrá reservarse durante la primavera de 2026, mientras que su lanzamiento en tiendas está previsto para el verano del mismo año. El producto estará pensado para mayores de 9 años, lo que apunta tanto a público juvenil como a coleccionistas adultos. Recordemos que esta es una estrategia que LEGO ha estado utilizando con gran éxito en franquicias populares.

LEGO Kpop Demon Hunters Partnership Announced - Sets Coming 2026/2027



LEGO has officially announced a new partnership with Netflix for LEGO KPop Demon Hunters sets.https://t.co/KI5DXAjBy0#LEGO #LEGONews #Netflix #KpopDemomHunters #Announcement pic.twitter.com/edySDedlLN — The Brick Fan (@tormentalous) February 4, 2026

Lo mejor de todo es que tendremos a las K-pop Demon Hunters para una temporada, pues ya se confirmó que en 2027 llegarán más sets, ampliando el universo y sumando nuevas figuras y escenarios.

Las K-pop Demon Hunters encajan perfecto con LEGO

Como seguro ya sabes, la historia sigue a HUNTR/X, un grupo de estrellas del K-pop que en secreto combaten demonios mientras llenan estadios por todo el mundo. Muchos creen que llevar este mundo a las famosas piezas de construcción es la forma perfecta de expandir su universo a la imaginación de los pequeños fans de la película, el cual es perfectamente adaptable a sets de construcción expansibles.

¿Conseguirás los tuyos?