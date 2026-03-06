Este fin de semana llega con las mejores películas GRATIS este 7 y 8 de marzo de 2026

Tranquilo, si tuviste una semana complicada, ya llegamos con lo mejor del cine para consentirte. Así es, en Azteca 7 traemos para ti lo mejor del cine a tu hogar, así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa este fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, tenemos algo muy especial para ti: para comenzar, el sábado traemos las mejores películas de acción que te mantendrán al filo del asiento y durante el domingo, personajes icónicos de la animación traerán magia a tu pantalla. Así que prepara tu botana, porque se va a poner muy bueno este fin de semana a través de Azteca 7.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 7 de marzo de 2026

Película: Sin Escape - 2:15 PM

Cuando Nathan (Taylor Lautner) ve su foto de pequeño en una web de personas desaparecidas, se ve orillado a entrar en el letal mundo del espionaje encubierto.

Película: Agente Salt - 4:30 PM

La lealtad de la oficial de la CIA Evelyn Salt se pone a prueba cuando se enfrenta a una dura acusación. Tras ser señalada como una espía rusa, decide darse a la fuga, usando sus años de experiencia como espía encubierta para evitar que la capturen y probar su inocencia.

Película: Colombiana- 6:30 PM

En 1992, Bogotá, una niña pequeña presencia el asesinato de sus padres. Luego de quince años, ella se convertirá en una asesina a sueldo que trabaja para su tío en Chicago. Ella logró convertirse en una asesina de sus víctimas a sangre fría, con eficiencia, pero su meta en realidad es poder vengar un día a su familia.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 8 de marzo de 2026

Película: Cómo entrenar a tu dragón - 3:15 PM

Hipo es el peor vikingo de todos, pero su nobleza e inteligencia, la cual es frecuentemente relacionada con debilidad, lo llevará a descubrir un mundo mágico y hacer una amistad inquebrantable con un dragón.

Película: Cómo entrenar a tu dragón 2 - 3:15 PM

Hipo y Chimuelo viajan por los cielos explorando territorios desconocidos y trazando nuevos mapas. En uno de sus vuelos, descubren una isla de hielo, hogar de cientos de dragones salvajes y del misterioso Jinete de Dragones.

Película: Cómo entrenar a tu dragón 3- 5:30 PM

Hipo ya es el gobernador de Isla Mema junto a Astrid y juntos crean una utopía caótica plagada de dragones. La paz no durará demasiado, pues una Furia Nocturna llega al pueblo junto a la amenaza más oscura que la aldea ha tenido que enfrentar.

Película: Valiente - 7:45 PM

Mérida es una joven rebelde que ama la arquería y que además es hija del rey Fergus y de la reina Elinor. Decidida a forjar su propio camino en la vida, Mérida desafía una antigua costumbre de los señores de la tierra, desencadenando el caos en el reino y preocupando a su madre.

Película: Raya y el último dragón - 9:45 PM

En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos en perfecta armonía. Sin embargo, hace muchos años los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Cerca de 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último dragón para salvar al mundo una vez más.

|Crédito: Buena Vista International

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

También te puede interesar: En su primera visita a México los boletos de Bruno Mars costaban menos de mil pesos… hoy estos serían los precios