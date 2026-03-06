Este fin de semana llega con las mejores películas GRATIS este 7 y 8 de marzo de 2026
Si quieres disfrutar de las mejores películas este fin de semana, llegaste al lugar correcto. Aquí te dejamos lo que podrás disfrutar gratis en la pantalla de Azteca 7.
Tranquilo, si tuviste una semana complicada, ya llegamos con lo mejor del cine para consentirte. Así es, en Azteca 7 traemos para ti lo mejor del cine a tu hogar, así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa este fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!
¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2026 en Azteca 7?
El fin de semana, tenemos algo muy especial para ti: para comenzar, el sábado traemos las mejores películas de acción que te mantendrán al filo del asiento y durante el domingo, personajes icónicos de la animación traerán magia a tu pantalla. Así que prepara tu botana, porque se va a poner muy bueno este fin de semana a través de Azteca 7.
Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 7 de marzo de 2026
Película: Sin Escape - 2:15 PM
Cuando Nathan (Taylor Lautner) ve su foto de pequeño en una web de personas desaparecidas, se ve orillado a entrar en el letal mundo del espionaje encubierto.
Película: Agente Salt - 4:30 PM
La lealtad de la oficial de la CIA Evelyn Salt se pone a prueba cuando se enfrenta a una dura acusación. Tras ser señalada como una espía rusa, decide darse a la fuga, usando sus años de experiencia como espía encubierta para evitar que la capturen y probar su inocencia.
Película: Colombiana- 6:30 PM
En 1992, Bogotá, una niña pequeña presencia el asesinato de sus padres. Luego de quince años, ella se convertirá en una asesina a sueldo que trabaja para su tío en Chicago. Ella logró convertirse en una asesina de sus víctimas a sangre fría, con eficiencia, pero su meta en realidad es poder vengar un día a su familia.
Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 8 de marzo de 2026
Película: Cómo entrenar a tu dragón - 3:15 PM
Hipo es el peor vikingo de todos, pero su nobleza e inteligencia, la cual es frecuentemente relacionada con debilidad, lo llevará a descubrir un mundo mágico y hacer una amistad inquebrantable con un dragón.
Película: Cómo entrenar a tu dragón 2 - 3:15 PM
Hipo y Chimuelo viajan por los cielos explorando territorios desconocidos y trazando nuevos mapas. En uno de sus vuelos, descubren una isla de hielo, hogar de cientos de dragones salvajes y del misterioso Jinete de Dragones.
Película: Cómo entrenar a tu dragón 3- 5:30 PM
Hipo ya es el gobernador de Isla Mema junto a Astrid y juntos crean una utopía caótica plagada de dragones. La paz no durará demasiado, pues una Furia Nocturna llega al pueblo junto a la amenaza más oscura que la aldea ha tenido que enfrentar.
Película: Valiente - 7:45 PM
Mérida es una joven rebelde que ama la arquería y que además es hija del rey Fergus y de la reina Elinor. Decidida a forjar su propio camino en la vida, Mérida desafía una antigua costumbre de los señores de la tierra, desencadenando el caos en el reino y preocupando a su madre.
Película: Raya y el último dragón - 9:45 PM
En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos en perfecta armonía. Sin embargo, hace muchos años los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Cerca de 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último dragón para salvar al mundo una vez más.
¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?
