En su primera visita a México los boletos de Bruno Mars costaban menos de mil pesos… hoy estos serían los precios

Bruno Mars viene a México con cuatro fechas en la CDMX los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre en el Estadio GNP Seguros este 2026. Los precios que tendrán los boletos para esta gira aún no se han revelado de forma oficial. Sin embargo, no es difícil saber el precio aproximado que podrían tener estos. Cómo olvidar cuando en 2014, durante la primera visita del cantante a la CDMX, las entradas rondaban entre los 450 y 1,800 pesos aproximadamente, dependiendo de la zona del recinto. Más de una década después, los boletos para sus nuevos conciertos podrían superar fácilmente los 4,000 o incluso 7,000 pesos en las zonas más cercanas al escenario.

Cuánto costaban los boletos de Bruno Mars en su primer concierto en México

Fue en septiembre de 2014 que Bruno Mars visitó por primera vez a nuestro país dentro de su gira internacional The Moonshine Jungle Tour. En aquel entonces se presentó en Monterrey y la Ciudad de México y, aunque ya tenía algunos éxitos globales, no había alcanzado el nivel de fenómeno mundial con el que cuenta hoy en día.

Los precios aproximados de los boletos en México en su primer concierto

Zona general o gradas altas: 450 – 700 pesos

Zona media: 900 – 1,200 pesos

Zona cercana al escenario: 1,500 – 1,800 pesos

¿Cuánto podrían costar los boletos de Bruno Mars en su nueva gira?

Con el anuncio de sus nuevas fechas en México junto al esperado lanzamiento de su nuevo material musical, las expectativas de los precios han aumentado considerablemente. De momento, no hay precios oficiales confirmados. Sin embargo, se sabe que pueden variar dependiendo de la zona y la demanda. Si tomamos como referencia los conciertos recientes de artistas internacionales en el país, se estima que los boletos podrían ubicarse aproximadamente en:



Gradas: 1,200 – 2,000 pesos

Zona media: 2,500 – 4,000 pesos

Zona preferente o cancha: 5,000 – 7,000 pesos o más

Mapa del Estadio GNP Seguros para el concierto de Bruno Mars

Por el momento, la boletera oficial del evento ya reveló el mapa oficial que muestra la distribución de lugares dentro del Estadio GNP Seguros los días de los conciertos de Bruno Mars: