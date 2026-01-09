Llegó el fin de semana y prepárate para lo que viene del 10 y 11 de enero de 2026 con las mejores películas GRATIS

Llegó el momento de pasarla bien el fin de semana y por eso no hay mejor forma que viendo las historias más increíbles y llenas de acción que te harán vibrar en la comodidad de tu hogar. Es por eso que traemos para ti lo mejor del cine en Azteca 7; así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Ahora sí, llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 10 y 11 de enero de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 10 y 11 de enero de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha acción y emoción apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 10 de enero de 2026

Película: Código sombra: Jack Ryan - 4:00 PM

Un oligarca ruso va a poner en marcha un acto terrorista financiero que podría hacer caer a EEUU. Mientras, en Wall Street, el agente de la CIA Jack Ryan está a punto de que le encarguen su primera misión de campo, llena de la acción más peligrosa.

|Crédito: Paramount Pictures

Película: El protector - 6:15 PM

Una película de acción donde John Kruger (Arnold Schwarzenegger), del Programa Federal de Protección de Testigos, tiene que proteger a Lee Cullen (Vanessa Williams), una ejecutiva que ha descubierto una conspiración.

Película: El Especialista - 8:45 PM

Un experto en explosivos, antiguo miembro de la CIA, es contratado por una hermosa y misteriosa mujer con objeto de acabar con un grupo de mafiosos que asesinaron a sus padres cuando ella era una niña.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 11 de enero de 2026

Película: Soy el Número Cuatro - 2:00 PM

Después de que su mundo haya sido destruido por seres de otro planeta, nueve jóvenes alienígenas se esconden en la Tierra.

Película: Maze Runner: Correr o Morir - 4:15 PM

Thomas es un adolescente cuya memoria fue borrada y que ha sido encerrado junto a otros chicos de su edad en un laberinto plagado de monstruos y misterios. Para sobrevivir, tendrá que adaptarse a las normas y a los demás habitantes del laberinto.

Película: Maze Runner: Prueba de Fuego - 6:30 PM

Thomas y los demás “Claros” son rescatados por una aparente organización segura, solo para descubrir que C.R.U.E.L. los ha engañado, llevándolos a través de un desierto apocalíptico llamado “El Desierto” (the Scorch), enfrentando calor extremo, infectados llamados “Cranks” y traiciones.

Película: Terminator: Destino Oculto - 9:15 PM

En Ciudad de México, un nuevo Terminator modificado, también conocido como Rev-9, llega del futuro para matar a una joven trabajadora de una fábrica llamada Dani Ramos. La cyborg híbrida Grace también es enviada al pasado para proteger a Ramos del aparentemente indestructible Rev-9. Las dos mujeres pronto recibirán ayuda de un par de aliados inesperados: la experimentada luchadora de la resistencia Sarah Connor y el T-800.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

