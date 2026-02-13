Disfruta del Día de San Valentín en casa y con las mejores películas GRATIS este 14 y 15 de febrero de 2026

Este fin de semana el amor estará en el aire, pues el sábado llega el día de San Valentín, pero no te preocupes, no importa si estás solo o bien acompañado, nosotros siempre pensamos en ti. Así es, en Azteca 7 traemos para ti lo mejor del cine a tu hogar, así que relájate y quédate en cama a disfrutar cada una de las películas. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa este fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana del 14 y 15 de febrero de 2026 en Azteca 7?

El fin de semana, tenemos algo muy especial para ti: una increíble selección de películas cargadas de romance, junto a las mejores películas de comedia para que te distraigas y disfrutes al máximo como te gusta en la comodidad de tu hogar. Así que prepara tu botana, porque se va a poner muy bueno este fin de semana a través de Azteca 7.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 14 de febrero de 2026

Película: Por siempre - 12:30 PM

Un temerario piloto muere en acto de servicio tras salvarle la vida a un amigo, pero regresará a la tierra para convertir a un joven en un piloto experto.

|Crédito: Universal Pictures

Película: Crepúsculo - 2:45 PM

Bella Swan se va a vivir un tiempo con su padre en un pueblo llamado Forks. Aquí conoce a un atractivo muchacho llamado Edward Cullen, el cual tiene un gran secreto: es un vampiro. Bella se sumergirá en un nuevo mundo muy diferente a todo lo que conoce.

Película: Crepúsculo: Luna Nueva - 5:30 PM

Edward Cullen decide abandonar sin más a Bella Swan, para de esta forma mantenerla alejada de los peligros que conlleva salir con un vampiro. Por suerte, no está sola; cuenta con la ayuda de su amigo Jacob Black y su tribu Quileute, con quienes Bella intentará superar su tristeza.

Película: Crepúsculo La Saga: Eclipse - 8:15 PM

Una ola de violencia y sucesos extraños ocurre en Seattle. Bella corre peligro y, además, en medio de todo esto, ella se ve obligada a elegir entre su amor por Edward Cullen y su gran amistad con el hombre lobo, Jacob Black.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 15 de febrero de 2026

Película: Espejito, Espejito - 2:30 PM

Una princesa exiliada es salvada de la muerte por un grupo de ladrones de muy baja estatura. Ella espera poder recuperar pronto su reino, pues este se encuentra bajo el poder de una reina malvada.

Película: 101 Dálmatas - 4:45 PM

Cruella de Vil nunca da marcha atrás y su objetivo ahora es más claro que nunca: necesita piel de dálmata y la va a conseguir sea como sea. Obsesionada con la idea, se le iluminan los ojos cuando escucha a Anita, su mejor diseñadora, hablar de su pareja de dálmatas.

|Crédito: Buena Vista International

Película: Juego de Gemelas - 7:00 PM

Dos hermanas gemelas (Lindsay Lohan) son separadas al nacer luego de que se divorciaran sus padres. Por cosa del destino, ambas niñas se reencuentran en el mismo campamento de verano. Antes de volver a casa, planean reunir a su familia sin saber que su papá planea casarse de nuevo.

Película: Un Viernes de Locos - 9:45 PM

¿Te imaginas cambiar de cuerpo con tu mamá o tu hija adolescente? Dos galletas de la suerte provocan que Tess (Jamie Lee Curtis), una terapeuta estricta, y su hija rebelde Anna (Lindsay Lohan) cambien de cuerpos. La única solución: entenderse la una a la otra.

|Crédito: Disney

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

