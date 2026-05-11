Espacios liminales: ¿cómo es la estética que inspiró los Backrooms y de dónde surgió la teoría que ahora motiva la nueva película de A24?

Escaleras infinitas, espacios laberínticos, lugares que deberían estar ocupados por alguien pero, sin embargo, no hay nadie, eso es en esencia un espacio liminal, adjetivos que ayudan en parte a describir a los backrooms. Pero no, esta estética inquietante no nació en un foro de creepypastas, ha sido explorada en diferentes ocasiones sobre todo en pinturas.

|Crédito: Mónica Dixon |Crédito: Mónica Dixon

Lo "liminal" proviene del latín "liminaris", un adjetivo que hace referencia a algo relativo a un umbral, a una entrada, un inicio o una frontera de algo, un espacio que sirve de transición para pasar de un lugar a otro. Arnold Van Gennep, entógrafo francés, fue quien acuñó el término de "liminalidad", proponiéndolo en un ámbito totalmente distinto del que ahora estamos hablando.

¿Pero por qué estos espacios causan tanta inquietud? El vacío y la aparente quietud, de un espacio "intermedio" en el que no sucede en apariencia nada, resulta ser parte de un fenómeno ya muchas veces hablado sobre todo en comunidades que aman el terror: el valle inquietante.

¿Qué es el valle inquietante?

En un inicio, el concepto de "valle inquietante" se utilizó para describir la sensación de extrañeza que muchos sentíamos, o sentimos aún, al ver cosas que quieren asemejar a la apariencia humana, el más claro ejemplo: los robots que persiguen cierta apariencia realista pero que, al final, nos causan muchísimo repele. Y esto se ha trasladado también a lo que los espacios liminales nos hacen sentir.

Mientras más real se vea un espacio, y más vacío esté, más tenemos el sentimiento de que "algo anda mal", o que existe "algo" que podría salir a asustarnos, o incluso preguntarnos: ¿por qué no hay nadie aquí? A partir de estos espacios y esta horrible sensación de inquietud, nacen los llamados backrooms.

¿Cómo nació la creepypasta de los backrooms?

Fue a través de 4Chan que un usuario común y corriente pidió a la comunidad de la red que compartieran imágenes de espacios que los hicieran sentir extraños, y de entre muchos comentarios nació la imagen que ahora es la imagen representativa de los backrooms: una foto de un cuarto vacío, sin muebles, sin ni una sola persona, con un papel tapiz color amarillo que cubre las paredes y luces amarillas casi fluorescentes.

|Crédito: A24

A partir de esta publicación nació la creepypasta de los backrooms, la cuál dice:

Si no tienes cuidado y te desconectas de la realidad en las zonas equivocadas, acabarás en los backrooms, donde no hay nada más que el hedor de la alfombra vieja, húmeda, la locura del amarillo monocromático, el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes al máximo zumbido y aproximadamente mil millones de kilómetros cuadrados de habitaciones vacías segmentadas al azar en las qué quedar atrapado.

Y la historia remata: "Que Dios te salve si oyes algo merodeando cerca, porque seguro eso también te ha oído". A partir de esto no hubo vuelta atrás, la gente comenzó a hacer sus propias historias, sus propios metrajes, y una de esas personas es Kane Parsons, ahora director de la próxima película de terror de A24: Backrooms.

A través de su canal oficial de YouTube: Kane Pixels, el ahora cineasta publicó una serie de videos dedicados a los backrooms, en donde en primera persona grababa espacios liminales característicos de esta estética de terror, y creó así una comunidad que siguió viendo sus videos de forma casi religiosa.

Así fue descubierto por una de las productoras de cine más importante de los últimos tiempos: A24, quien le ofreció contratarlo para hacer una película de esta creepypasta, la cual ya está a nada de llegar a los cines de México.

¿De qué trata y cuándo se estrena Backrooms en México?

Backrooms: Sin Salida, nos contará la extraña historia de los backrooms, en donde una extraña puerta aparece de forma inesperada en una tienda de muebles. Aquí seguiremos a un paciente quien encontrará esta puerta y se verá perdido en los lugares laberínticos de este espacio, y al tener la oportunidad de regresar a la vida real y contarle lo que encontró a su terapeuta, se adentrará de nuevo en estas habitaciones vacías, obligando a su psicóloga a ir a buscarlo y, eventualmente, salvarlo de lo que sea que ahí se encuentre.

Esta película se estrena en cines de México el próximo 28 de mayo del 2026.