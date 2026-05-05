Confirmado: sólo estas personas podrán ver “Backrooms”, la nueva película de terror de A24

“Backrooms”, la nueva cinta de terror de Kane Parsons y A24, llega a salas de cine este mes de mayo. A escasas semanas de su estreno en la pantalla grande, se ha revelado la clasificación de la película y sólo algunas personas podrán disfrutar de ella. Según se confirmó, “Backrooms” será clasificación “R” en Estados Unidos debido a su alto contenido violento, mal lenguaje e imágenes sangrientas.

También te puede interesar: Luto en el cine: Muere querido actor de “Halloween” a los 81 años

Clasificación de Backrooms: Sólo estas personas podrán verla en México

Si bien los complejos cinematográficos en México no han confirmado su clasificación, todo apunta a que la cinta será categoría “C”, pues esta es el equivalente de la “R” en cines mexicanos. Esto significa que sólo los jóvenes mayores de 18 años podrán ingresar a las funciones de “Backrooms”.

¿Cuándo se estrena “Backrooms”, de Kane Parsons?

Backrooms tendrá su estreno en cines de México a finales del presente mes de mayo. La cinta estará disponible a partir del jueves, 28, por lo que te recomendamos estar atento a la venta de boletos, pues esta cinta apunta a ser una de las mejores del género en lo que va del año.

¿De qué trata “Backrooms” la nueva película de terror de A24?

Como su nombre lo indica, esta nueva cinta está basada en los “backrooms” de las leyendas de internet sobre dimensiones alternas. La película sigue la historia de Clark (Chiwetel Ejiofor), un hombre que se queda atrapado en una de estas dimensiones, por lo que su terapeuta - interpretada por Renate Reinsve - decide cruzar a esta dimensión en busca de su paciente. No obstante, al hacerlo, se encuentra con una realidad verdaderamente inquietante, dando como resultado un largometraje de terror psicológico en la que no querrás parpadear.

Según advierte su director, “Backrooms” será una película bastante “solitaria”, en la que rara vez veremos a más de una o dos personas en escena al mismo tiempo, lo que promete una actuación excepcional por parte de los nominados al Oscar, Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve.

¿Quiénes aparecen en “Backrooms”? Reparto de la cinta

Además de los protagonistas Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, la película también cuenta con las actuaciones de otras estrellas, como Mark Duplass ("Creep", "The Morning Show"), Finn Bennett ("The Knight of the Seven Kingdoms", "True Detective"), Lukita Maxwell ("Shrinking", "Generation") y Avan Jogia ("Victorious", "56 Days").