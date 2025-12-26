¿Estás de acuerdo? Esta es la MEJOR PELÍCULA de superhéroes del Siglo XXI de acuerdo con crítica especializada

Recientemente, el reconocido medio “The New York Times” reveló su listado con las mejores 100 películas del siglo la cuál fue definida por actores y directores de cine, que si entramos en perspectiva, ya ha transcurrido un cuatro de este, por lo que podemos decir que el mundo del séptimo arte ha evolucionado a grandes pasos en los últimos años.

Dentro de su listado, podemos ver algunas películas de superhéroes, mismas que justamente vivieron un gran “boom” en estos últimos 25 años, pues títulos como la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi o la de X-Men fueron grandes precursoras en el género en esta nueva manera de adaptar cómics a la pantalla grande, pero Christopher Nolan llevó el arte aún más lejos con “Batman: El Caballero de la Noche”.

¿Por qué Batman: El Caballero de la Noche es la mejor película de superhéroes?

Ubicada como la precuela de “Batman Inicia”, “Batman: El Caballero de la Noche” de 2008 es considerada por fanáticos y la crítica especializada como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, pues es de las pocas que ha logrado trascender el género y también funcionó como cine criminal y un drama moral.

Como si el guion y adaptación no fueran suficientes, los protagonistas Christian Bale (Batman) Heath Ledger (El Guasón) y Gary Oldman (El Comisionado Gordon) dieron alguna de sus actuaciones más destacadas, donde cada escena comunica tensión y el choque de narrativas que simplemente funciona a la perfección.

¿Cuál es el legado cultural de las películas de Batman?

Si bien, “El Hombre Murciélago” ya había tenido alguna adaptaciones en el cine, lo hecho por Nolan y Christian Bale dejó la vara demasiado alto, siendo que incluso el DCU decidiera apostar por una narrativa “más seria y oscura”, lo contrario a Marvel, aunque fue demasiado complicado replicar el éxito de esta trilogía.

Los pocos efectos especiales, el ingenio en dirección y demás elementos como la banda sonora fueron complementos que ayudaron a que este filme sea hoy por hoy, la mejor adaptación de superhéroes en el cine.

¿Cuáles son las mejores películas de superhéroes?

De acuerdo con este listado únicamente figuran dos cintas, siendo "Black Panther" con el puesto número 96 y la mencionada de Batman en el lugar #28 del ranking.

Aunque lo hecho por Marvel con las sagas de los Vengadores sean éxitos comerciales que han marcado una nueva pauta dentro del cine, constantemente son señaladas por sus huecos argumentales en el guion o la dependencia excesiva del CGI, lo que les ha impedido trascender a este nivel en cuanto a crítica especializada.