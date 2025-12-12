ÚLTIMA HORA: Lego Batman El Caballero de La Noche llega en 2026

Una de las noticias del año, la cual se dió este viernes 11 de diciembre en los GOTY 2025 fue que Batman El Caballero de La Noche llegará en 2026 a la franquicia de videojuegos de LEGO. Esto sin duda marca una expansión para lego y batman, ya que ambos universos van creciendo cada vez más.

En el tráiler que se presentó en este evento se observó una ambientación fiel de lo que es Ciudad Gótica así como de personajes fundamentales como Joker y Robin. Sin duda, para los amantes de DC Comics esto es un abrazo al corazón y un sueño cumplido, mientras que para los fieles seguidores de LEGO esto es una novedad que une historia y legado del mundo de superhéroes e historietas.

¿Cuántos videojuegos hay de Batman?

Una de las sagas más importantes es Arkham, la cual incluye Asylum , City , Origins , Knight y spin-offs como Blackgate , VR y juegos para el celular. Por otro lado hay juegos como Batman Returns yThe Adventures of Batman & Robin. Es importante aclarar que Lego ya contaba con dos juegos de Batman como lo es LEGO Batman: El Videojuego y LEGO Batman 2 , sin embargo la novedad es que el siguiente año viene con la versión de El Caballero de la Noche.

Son cuarenta aproximadamente el número de juegos que existen de este superhéroe de DC Comics. Lo más valioso es que está disponible en diversos dispositivos, lo que los vuelve aún más diversos y permite romper barreras. Muchos de los juegos están disponibles en Xbox 360, PC, Xbox, witch, PS4, Xbox One, Android, entre otros.

¿De qué trata Batman El Caballero de la Noche?

Esta historia aborda la moral del bien y el mal, así como el anarquismo. La película habla de temas como la superación de pruebas psicológicas y la lucha por las injusticias sociales en una comunidad. La película ha sido una de las más importantes en la historia del cine, es por eso que paso a formar parte de videojuegos ya que su historia debía conservarse aunque fuera en formatos distintos.