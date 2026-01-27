¡Yo los quiero todos! Esta es la nueva colección de juguetes de Las Guerreras KPop que no te puedes perder: Precios y fechas de lanzamiento, TODO lo que debes saber

Hoy por hoy podemos decir que la película de Las Guerreras KPop ha sido un rotundo éxito sin precedentes, pues a poco más de medio año de su estreno, han conquistado a millones de fans por todo el mundo, siendo una de las películas más vistas de todo streaming y ha roto una gran cantidad de récords a nivel mundial.

Rumi, Mira y Zoey, quienes conforman el grupo de K-Pop conocido como HUNTR/X han llegado para quedarse, por ello, cada nueva colección es un gran furor, pues todo mundo quiere tenerlas y para suerte de muchos, hace unas horas se mostró la nueva colección de juguetes que estamos seguros que te encantarán.

¿Cómo es la nueva colección de juguetes de KPop Demon Hunters?

Si tú al igual que nosotros no puedes esperar más por tener la nueva colección de juguetes de las Guerreras KPop, tenemos buenas noticias para ti pues llegarán varias líneas, marcas y tipos de estas, por lo que la diversión está completamente asegurada.

Por un lado tenemos la entrega de Mattel, quienes preparan el lanzamiento muñecas estilo “American Girl” de 45 centímetros detalladas de las HUNTR/X, siendo una de las líneas más esperadas de estos juguetes, las cuales tendrán su envío a partir del 27 de noviembre.

|Imágenes cortesía de Mattel

Además llegará una versión del estilo creattions, las cuales serán más detalladas y además contarán con la figura de Jinu, siendo este uno de los lanzamientos que más han emocionado a los fans.

|Imagen cortesía de Mattel

Hasbro tampoco se quedará atrás, pues ha preparado juguetes de Rumi, Mira, Zoez y Jin, así como de rol, como lo son las armas de Las Guerreras KPop en colaboración con NERF.

|Imágenes cortesía de Hasbro

Así como también se han anunciado peluches Furby y juegos de mesa, además de sticks de HUNTR/X y Saja Boys.

|Imágenes cortesía de Hasbro

|Imágenes cortesía de Hasbro

¿Las Guerreras del KPop es la mejor película animada del año?

Entrando en la temporada de premios Las Guerreras KPop se ha posicionado como una de las películas favoritas tanto del público como de la crítica especializada, por lo que no debería de sorprendernos si llegara a arrasar con todo en las próximas semanas.

Aunque su estreno fue principalmente en streaming, todo el mundo ha quedado encantado con esta historia que nos trae tanto elementos del pasado como modernos en una fusión que entrega una historia que gira al rededor de las idols del K-Pop, donde tanto la música, como la animación e historia hacen un gran trabajo.