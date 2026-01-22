¿Eres fan de Las Guerreras KPop y los juguetes? No te pierdas esta NUEVA colección que anunció Funko

Recientemente se ha confirmado una de las colaboraciones más esperadas de los últimos meses, pues Funko Pop compartió en sus redes sociales que lanzarán una línea exclusiva de Las Guerreras KPop que no te puedes perder, por lo que no podemos más con la emoción de conseguirla toda.

Se ha compartido que Funko Pop lanzará a la venta una serie de llaveros de la película furor de los últimos meses: Las Guerreras KPop, donde en un primer vistazo hemos podido ver a los pesonajes de Rimu, Mira, Zoey, Jinu y a Derpy en una versión pequeña lo que los ha hecho más adorables.

¿Cuándo salen los llaveros de Funko y Las Guerreras KPop?

Si bien el anuncio en redes únicamente nos mostró algunos de los modelos, de momento no se ha confirmado una fecha exacta sobre la salida de estos, aunque en el sitio oficial de Funko han habido algunas actualizaciones de los productos, por lo que se espera que estén disponibles para pedir en línea en los próximos días.

|Imagen cortesía de Funko Pop

La confirmación de esta nueva colección llegó con el siguiente mensaje:

“¡Es hora de conquistar el escenario 🫰! Recién anunciados: ¡próximamente nuevos llaveros KPop Demon Hunters Pocket POP!”

¿Es K-Pop Demon Hunters una de las mejores películas?

No solamente ha sido amada por el público, sino que en esta temporada, la película ha sido más que elogiada por la crítica especializada y demás organizaciones dedicadas a calificar este tipo de proyectos, por lo que se espera que se lleve una gran cantidad de premios durante las próximas semanas.

Estrenada en streaming el pasado 20 de junio del 2025, poco tiempo le tomó a este proyecto para convertirse en uno de los favoritos de todo el mundo, pues su historia, guion, música y animación le han hecho ser la película que está en boca de todos, por ello cada nueva colección o detalle de este universo de Las Guerreras KPop llena a los fans de mucha emoción.