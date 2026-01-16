⁠¿Lo sabías? Esta fue la película IMPERDIBLE que inspiró a Timothée Chalamet a ser actor

Probablemente en los próximos días veas el nombre de Timothée Chalamet por todos lados y es que recientemente ha llegado a salas de cine de México su última película Marty Supreme, la cuál, en palabras del mismo actor y la crítica especializada, esta es su mejor actuación.

Ante todo el furor que esta cinta está desatando en todo el mundo, recientemente el actor de 30 años habló sobre la película que lo motivó a dedicarse a la actuación cuando este tenía apenas 12 años, detallando que incluso se sintió “como un hombre nuevo”.

¿Cuál fue la película que inspiró a Timothée Chalamet a ser actor?

De acuerdo con la anécdota, la celebridad reveló que fue Batman: El Caballero Oscuro (THe Dark Knight), la segunda adaptación de Christopher Nolan fue la cinta que le dejó en claro la profesión a la que se quería dedicar de acuerdo con una breve charla que tuvo con el medio The New York Times hace unos años.

En esa misma plática, Chalamet confesó que la leyenda del cine moderno, Leonardo DiCaprio le recomendó evitar las películas de superhéroes, aunque Timothée ha dejado saber que consideraría protagonizar una de superhéroes e incluso de Batman si el guion si el proyecto es de alta calidad.

¿Timothée Chalamet aparecerá en alguna película de Batman?

En los últimos años, han surgido una gran cantidad de rumores respecto a proyectos en el ámbito de superhéroes en los que este podría aparecer y aunque no se ha mostrado cerrado a estos proyectos, ciertamente de momento no podría formar parte de alguna, pues por un lado el DCU se ha esforzado en la producción de The Batman 2, historia que gira en torno a Robert Pattinson, aunque no se sabe si podría tener el rol de Robin.

Por otro lado, pensarle en un rol en el MCU sería igual de complejo, pues por ahora las próximas tramas se encuentran en desarrollo y el actor esperaría algún proyecto que gire en torno a él.

