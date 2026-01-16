Timothée Chalamet fue amenazado en los sets de grabación de Marty Supreme: esto pasó
Timothée Chalamet se consolida como uno de los mejores actores de Hollywood gracias a su impecable actuación en Marty Supreme , donde le da vida a Marty Reismam, el campeón de ping pong nacional más veterano; pero ¿sabías que la superestrella fue AMENAZADA durante los sets de grabación de la cinta?
Timothée Chalamet revela que amenazado durante la grabación de Marty Supreme
En una sesión de preguntas y respuestas, celebrada en Nueva York, el actor de “Call Me By Your Name” compartió una experiencia no tan agradable en los sets de filmación: ¡Un extra lo amenazó!
“No voy a decir quién era, pero en esa escena del motel había muchos actores no profesionales con quien me entusiasmó mucho trabajar”, recuerda el actor. “Pero a veces se necesitan varias tomas para lograr algo. Entonces, yo me quedaba mirando fijamente al tipo, para intentar que se enojara conmigo (...) Le decía a Josh [director de la película], ‘No se está enojando’. Luego de hacer otra toma, el tipo me dice: ‘Acabo de pasar 30 años en prisión. No quieres meterte conmigo y no me quieres ver enfadado’, así que solo le dije a Josh, ‘¡Diablos! ¿Con quién me pusiste a actuar?’”, señaló Chalamet entre risas.
Si bien, en aquel momento, la reacción del hombre le causó confusión, hoy lo recuerda como una divertida anécdota.
¿Dónde puedo ver Marty Supreme de Timothée Chalamet?
Marty Supreme tuvo su estreno en cines de México el pasado jueves, 15 de enero, por lo que aún tienes bastante tiempo para verla en la gran pantalla. Sólo dirígete a la taquilla del complejo cinematográfico de tu preferencia, o compra los tickets a través de la app o sitio web de los mismos. La película tiene una duración exacta de 2 horas con 29 minutos.
Además de Chalamet, el elenco de la cinta dirigida por Josh Safdie está conformado por Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Fran Drescher, Kevin O’Leary, Aber Ferrara, Penn Juliette y Tyler the Creator. La mente detrás del guión es Ronald Bronstein.
¿Cuántos premios ha ganado Timothée Chalamet por Marty Supreme?
Con Marty Supreme, Timothée Chalamet se posiciona como el actor favorito de la temporada de premios. Hasta el momento, ha ganado un Globo de Oro, un Critics Choice Award y un Chicago Film Critics Association Award como Mejor Actor por su trabajo en la cinta. Bajo esta línea, se espera que Chalamet también sea nominado a los Premios Oscar. La lista de nominados se dará a conocer el próximo jueves, 22 de enero.