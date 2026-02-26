¿Fuimos engañados? Esta nueva teoría señala quién sería el personaje detrás de Ghostface en la saga de Scream

Este jueves se llevó a cabo el estreno de la tan esperada película de Scream 7, el nuevo título de la franquicia de terror que ha trascendido a través de generaciones y que se ha ganado un puesto dentro del cine moderno, pues el icónico personaje de Ghostface, quien ha aterrorizado Woodsboro, Ohio, Los Ángeles e incluso Nueva York.

Aunque han pasado 30 años desde la primera entrega de esta franquicia única dentro del género de slashers, hay un gran misterio dentro de el antagónico de la historia, pues en realidad nunca se ha sabido de manera clara quién es el asesino Ghostface, siendo este uno de los personajes más icónicos del mundo del cine, aunque tras el estreno de la última película, han habido teorías sobre su verdadera identidad.

¿Quién es Ghostface?

Tras varias décadas un sin fin de teorías han surgido alrededor de este personaje que ha aterrorizado a todo mundo, donde las teorías más recientes señalan a que el verdadero asesino podría ser Stu, quien anteriormente había recibido atención médica o incluso sobre alguien que se hiciera pasar por el mismo Stu.

(Atención de spoilers) Tras el estreno de la séptima entrega, los fans se han dado cuenta de un detalle poco comentado antes, que la reportera de televisión Gale Weaethers quien es interpretado por Courteney Cox es el único personaje que ha aparecido en todas las películas de Scream, siendo ahora una sospechosa, pues ha sobrevivido a cada encuentro.

¿De qué trata Scream 7?

En esta nueva entrega podemos ver el regreso de Sidney Prescott como protagonista, quien ha formado una familia, aunque ahora debe protegerla de Ghostface, quien ha vuelto una vez más a aterrorizarla tal como hace 30 años.

Esta película dirigida por Kevin Williamson busca el regreso de uno de los clásicos más enigmáticos de las películas de terror modernas, con un versión que conecte con una nueva audiencia sin perder su esencia.

Everything has led to this. Watch the Final Trailer for #Scream7 and prepare to scream in theatres this FRIDAY! Get tickets now. https://t.co/9SI2y73wNJ pic.twitter.com/IbLHHKitDd — Scream (@ScreamMovies) February 23, 2026

¿Cuál es el reparto de Scream 7?