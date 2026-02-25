¿Quién es Ghostface en Scream 7? Estas son las teorías MÁS SONADAS previo al estreno de la película en cines

Uno de los grandes misterios en cada entrega nueva que tenemos de la saga de Scream siempre es quién está detrás del disfraz de Ghostface, y en esta entrega número 7 no es la excepción. La película se estrena en cines de México este jueves 26 de febrero, y ya hay varias teorías circulando alrededor de la identidad del asesino, una de ellas podría volver loco a todo el fandom.

¿Regresa uno de los personajes más queridos?

Este rumor está desde hace MESES, y es que todo parece indicar que Stu estaría regresando a Scream, teoría que asegura que uno de los Ghostface más icónicos de toda la saga no habría muerto en la primera entrega, y volvería para aterrorizar a Sidney. Este rumor tiene diferentes vertientes de donde se desprenden diferentes arcos argumentales que podrían aparecer en Scream 7.

La primera opción sería la más obvia, que Stu fue rescatado con vida y fue atendido por médicos el suficiente tiempo como para recuperarse, y ahora busca cierto tipo de venganza. La segunda y más sonada es que se podría tratar de alguien completamente nuevo que, sin embargo, está usando la IA para hacerse pasar por Stu, haciendo creer que él está vivo.

¿Todo fue hecho por la IA?

Y siguiendo con la línea argumental de la Inteligencia Artificial, otra de las teorías más fuertes es que como ya bien dijimos el nuevo Ghostface será alguien totalmente nuevo, sin embargo, uno que sabrá usar la tecnología a su favor, haciéndose pasar por antiguos Ghostface que han marcado la franquicia de Scream, tales como Stu, Billy o Roman, para traumatizar (aún más) a Sidney.

Un Ghostface que busca cerrar ciclos

De acuerdo a una publicación que se hizo muy popular en Reddit, este nuevo Ghostface de Scream 7 podría tratarse de alguien que perdió a algún familiar a causa de la ola de asesinatos orquestados por el icónico villano. Este personaje que en entregas anteriores no tuvo ni la importancia de un personaje secundario, podría estar de regreso para matar a aquellos quienes han logrado sobrevivir al Ghostface, con el objetivo claro de terminar de una vez por todas con las masacres y dándole un cierre a la trama principal.