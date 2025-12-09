¡ARMA TU PROPIO MARATÓN para Navidad! Estas son las 10 películas que debes ver para entender Avengers Doomsday

Marvel quiere volver a ser la industria número uno en hacer proyectos atractivos, y su última cinta que fue todo un éxito en taquillas fue Avengers: End Game, la cual se estrenó el 22 de abril de 2019, y en su lanzamiento en cines pudo hacerse con $2.798 billones de dólares. Ahora de cara a Doomsday, se han revelado cuáles son las películas que debes ver para entender esta nueva historia y sobre todo que conectan con la trama que está por venir.

¡ARMA TU PROPIO MARATÓN! Estas son las 10 películas para que entiendas lo que sucederá en Avengers Doomsday

Spider no Way Home

Doctor Strange 2

Deadpool and Wolverine

Los 4 Fantásticos

The Thunder Bolts

La primera trilogía de X-Men

X-Men 1

X-Men 2

X-Men 4

La Serie de Loki

Avengers End Game

¿Cuál es el elenco de Avengers Doomsday?

Chris Hemsworth

Sebastian Stan-Soldado del Invierno

Tenoch Huerta Mejía-Namor

Florence Pug-Yelena Belova

Joseph Quinn-Jonathan Storm

Tom Hiddleston-Loki

Ian McKellen-Erik Lehnsherr (Magneto)

Rebecca Romijn-Raven Darkholme (Mystique)

Simmu Lio-Shan Chi

Kelsey Grammer-Bestia

Lewis Pullman-Bob/Sentry

Danny Ramírez-Joaquín Torres (Falcon)

David Harbour-El Guardián Rojo

Hanna John-Kamen-Ava-Starr

Patrick Stewart-Profesor X

Alan Cumming-Nightcrawler

James Marsden-Cíclope

Channing Tatum-Gambito

Pedro Pascal-Mister Fantastic

Robert Downey Jr-Dr.Doom

Vanessa Kirby-Sue Storm

Anthony Mackie-Sam Wilson Falcon

Paul Rudd-Scott Lang (Ant-Man)

Wyatt Russell-Jonathan Walker (U.S. Agent)

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno de Avengers Doomsday será el 18 de diciembre de 2026, sin embargo, Marvel reestrenará la película de Avengers: End Game el 25 de septiembre. Pero, una cintaque quizás sea la apertura para esta nueva faceta de los superhéroes será la de Spider-Man: Brand New Day, la cual saldrá el 31 de julio de 2026.

https://youtu.be/TcMBFSGVi1c?si=esws_bUKu8IWuTOR

End Game regresa a la sala de cines por esta razón

De acuerdo con la información que circula, la decisión de Marvel de reestrenar esta cinta de End Game es porque es una de las películas más taquilleras, y además su historia es la más importante dentro del Universo del MCU, lo cual es un fenómeno cultural y que además traerá mucha nostalgia para los fanáticos.

