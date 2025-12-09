¡ARMA TU PROPIO MARATÓN para Navidad! Estas son las 10 películas que debes ver para entender Avengers Doomsday
Avengers Doomsday será una de las películas más esperadas para el 2026
Marvel quiere volver a ser la industria número uno en hacer proyectos atractivos, y su última cinta que fue todo un éxito en taquillas fue Avengers: End Game, la cual se estrenó el 22 de abril de 2019, y en su lanzamiento en cines pudo hacerse con $2.798 billones de dólares. Ahora de cara a Doomsday, se han revelado cuáles son las películas que debes ver para entender esta nueva historia y sobre todo que conectan con la trama que está por venir.
¡ARMA TU PROPIO MARATÓN! Estas son las 10 películas para que entiendas lo que sucederá en Avengers Doomsday
Spider no Way Home
Doctor Strange 2
Deadpool and Wolverine
Los 4 Fantásticos
The Thunder Bolts
La primera trilogía de X-Men
X-Men 1
X-Men 2
X-Men 4
La Serie de Loki
Avengers End Game
¿Cuál es el elenco de Avengers Doomsday?
- Chris Hemsworth -Thor
- Sebastian Stan-Soldado del Invierno
- Tenoch Huerta Mejía-Namor
- Florence Pug-Yelena Belova
- Joseph Quinn-Jonathan Storm
- Tom Hiddleston-Loki
- Ian McKellen-Erik Lehnsherr (Magneto)
- Rebecca Romijn-Raven Darkholme (Mystique)
- Simmu Lio-Shan Chi
- Kelsey Grammer-Bestia
- Lewis Pullman-Bob/Sentry
- Danny Ramírez-Joaquín Torres (Falcon)
- David Harbour-El Guardián Rojo
- Hanna John-Kamen-Ava-Starr
- Patrick Stewart-Profesor X
- Alan Cumming-Nightcrawler
- James Marsden-Cíclope
- Channing Tatum-Gambito
- Pedro Pascal-Mister Fantastic
- Robert Downey Jr-Dr.Doom
- Vanessa Kirby-Sue Storm
- Anthony Mackie-Sam Wilson Falcon
- Paul Rudd-Scott Lang (Ant-Man)
- Wyatt Russell-Jonathan Walker (U.S. Agent)
¿Cuándo se estrena?
La fecha de estreno de Avengers Doomsday será el 18 de diciembre de 2026, sin embargo, Marvel reestrenará la película de Avengers: End Game el 25 de septiembre. Pero, una cintaque quizás sea la apertura para esta nueva faceta de los superhéroes será la de Spider-Man: Brand New Day, la cual saldrá el 31 de julio de 2026.
End Game regresa a la sala de cines por esta razón
De acuerdo con la información que circula, la decisión de Marvel de reestrenar esta cinta de End Game es porque es una de las películas más taquilleras, y además su historia es la más importante dentro del Universo del MCU, lo cual es un fenómeno cultural y que además traerá mucha nostalgia para los fanáticos.