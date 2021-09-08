Teoría asegura que Thanos fue usado por un avenger.

Es uno de los más grandes villanos del cine, pero una nueva teoría de un fan sugiere que Thanos habría sido utilizado por un Avenger como si fuera una simple marioneta.

El sujeto representa una amenaza, pero bajo la óptica de muchos, la existencia de seres tan poderosos es otro gran peligro. Así que es posible que alguien se asegurara de que los eventos sucedieran así para que además de Thanos también se anilquilara a otros poderosos.

De acuerdo con Boy Genius Report, Doctor Strange es el único personaje con la capacidad para adentrarse en el espacio – tiempo y que le habría permitido manipular a Thanos para que venciera a los Avengers, como lo hizo en 'Infinity War', solo para perder en 'Endgame'.

Strange escogió la mencionada opción debido a que quería eliminar simultáneamente a Thanos y sus sueños de equilibrar el universo, pero también a varios Avengers que le darías problemas (Iron Man, Vision, Hulk, Thor) y todas las Gemas del Infinito.

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¿Por qué el Dr. Strange busca eliminarlos?

La citada teoría indica que “Thanos es capaz de aniquilar civilizaciones incluso sin las Gemas y está decidido a usarlas para equilibrar el universo borrando la mitad... Tony Stark, esencialmente creó, directa o indirectamente, casi todos los problemas que él y / o los Avengers tuvieron que enfrentar, desde Ultron hasta los viaje en el tiempo, que podría “potencialmente arruinar la tierra pasada y futura también”.

Strange eligió estos eventos no únicamente para vencer al final, sino manipulando las cosas para que deshacerse de todos aquellos que consideraba como amenazas potenciales.

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