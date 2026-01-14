7 películas para ver con tu novio/novia este 14 de febrero que fueron premiadas al Oscar y pocos saben

Aquí te dejaremos 7 películas para ver con tu novio/novia este 14 de febrero que fueron premiadas al Oscar y que pocos saben. Esta fecha tiene a tope las reservaciones, pero, no dejes que la saturación arruine un día tan importante. Si eres amante del romanticismo, puedes hacer una velada linda, bonita y desde la comodidad de tu casa con estas cintas que reforzarán la relación.

¿Cuáles son las 7 películas de amor que fueron premiadas al Oscar?

Una de las 7 películas de amor que fueron premiadas al Oscar y que pocos saben es la de West Side Story de 1961. Sus premios en el galardón más importante del séptimo arte son:

Mejor foto

Mejor director: Robert Wise y Jerome Robbins

Mejor puntuación de una imagen musical

Mejor edición de películas

Mejor cinematografía-color

La mejor decoración de set

Mejor dirección de arte-color

Mejor actriz de reparto-Rita Moreno

Mejor actor de apoyo-George Chakras

Mejor sonido

El Paciente Inglés de 1996:

Mejor sonido

Mejor puntaje dramático original

Mejor edición de películas

Mejor diseño de vestuario

Mejor cinematografía

Mejor dirección de arte

Mejor actriz de reparto: Juliette Binoche

Mejor director: Anthony Minghella

Mejor Foto

Annie Hall de 1977

Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actriz: Diane Keaton

Mejor Guion

Beginners

Mejor actor de reparto: Christopher Plummer

Mejor imposible

Mejor Actor: Jack Nicholson

Mejor Actriz: Helen Hunt

Juno

Mejor Guion Original

Breakfast at Tiffany´s

Mejor Música Original: Henry Mancini

Mejor Canción Original: Moon River de Johny Mercer y Henry Mancini

La Chica de Rojo de 1984

Mejor Canción: I Just Call to Say I Love You de Strevie Wonder

Mejor Canción Original: Moon River de Johny Mercer y Henry Mancini

Jerry Maguire de 1996

Mejor Actor de Reparto: Cuba Gooding Jr

Moulin Rouge de 2001

Mejor Diseño de Arte: Brigitte Broch y Catherine Martin

Mejor Vestuario: Angus Strathie y Catherine Martin

El Artista de 2011

Mejor Película

Mejor Director: Jean Dudjardin

Mejor Música original: Ludovic Bource

Mejor Vestuario: Mark Bridges

¿Por qué se festeja el 14 de Febrero como el Día del Amor y la Amistad?

El Día del Amor y la Amistad se festeja para conmemorar y expresar el cariño o amor entre los amigos y los seres queridos. Sin embargo, la historia de esta fecha tiene varias versiones; y una de las más comunes es la que la asocian directamente con San Valentín.

San Valentín fue un sacerdote cristiano que vivió en Roma en el siglo III; la historia más común es que, durante el gobierno del Emperador Claudio II, se prohibieron los matrimonios entre los jóvenes, puesto que, se tenía la idea de que, los masculinos solteros y sin familia, eran mejores soldados.

Fue aquí donde San Valentín desafió la prohibición y realizó varios matrimonios pero en secreto. Cuando se descubrió lo que hacía, lo encarcelaron y fue ejecutado el 14 de febrero en el año 269 D.C.

