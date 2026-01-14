7 películas para ver con tu novio/novia este 14 de febrero que fueron premiadas al Oscar y pocos saben
Este 14 de febrero puede que todo esté saturado, pero no te preocupes, junta la botana, y si eres amante del tema romántico, estas 7 películas son ideales para ti
Aquí te dejaremos 7 películas para ver con tu novio/novia este 14 de febrero que fueron premiadas al Oscar y que pocos saben. Esta fecha tiene a tope las reservaciones, pero, no dejes que la saturación arruine un día tan importante. Si eres amante del romanticismo, puedes hacer una velada linda, bonita y desde la comodidad de tu casa con estas cintas que reforzarán la relación.
¿Cuáles son las 7 películas de amor que fueron premiadas al Oscar?
Una de las 7 películas de amor que fueron premiadas al Oscar y que pocos saben es la de West Side Story de 1961. Sus premios en el galardón más importante del séptimo arte son:
Mejor foto
Mejor director: Robert Wise y Jerome Robbins
Mejor puntuación de una imagen musical
Mejor edición de películas
Mejor cinematografía-color
La mejor decoración de set
Mejor dirección de arte-color
Mejor actriz de reparto-Rita Moreno
Mejor actor de apoyo-George Chakras
Mejor sonido
El Paciente Inglés de 1996:
Mejor sonido
Mejor puntaje dramático original
Mejor edición de películas
Mejor diseño de vestuario
Mejor cinematografía
Mejor dirección de arte
Mejor actriz de reparto: Juliette Binoche
Mejor director: Anthony Minghella
Mejor Foto
Annie Hall de 1977
Mejor Película
Mejor Director
Mejor Actriz: Diane Keaton
Mejor Guion
Beginners
Mejor actor de reparto: Christopher Plummer
Mejor imposible
Mejor Actor: Jack Nicholson
Mejor Actriz: Helen Hunt
Juno
Mejor Guion Original
Breakfast at Tiffany´s
Mejor Música Original: Henry Mancini
Mejor Canción Original: Moon River de Johny Mercer y Henry Mancini
La Chica de Rojo de 1984
Mejor Canción: I Just Call to Say I Love You de Strevie Wonder
Jerry Maguire de 1996
Mejor Actor de Reparto: Cuba Gooding Jr
Moulin Rouge de 2001
Mejor Diseño de Arte: Brigitte Broch y Catherine Martin
Mejor Vestuario: Angus Strathie y Catherine Martin
El Artista de 2011
Mejor Película
Mejor Director: Jean Dudjardin
Mejor Música original: Ludovic Bource
Mejor Vestuario: Mark Bridges
¿Por qué se festeja el 14 de Febrero como el Día del Amor y la Amistad?
El Día del Amor y la Amistad se festeja para conmemorar y expresar el cariño o amor entre los amigos y los seres queridos. Sin embargo, la historia de esta fecha tiene varias versiones; y una de las más comunes es la que la asocian directamente con San Valentín.
San Valentín fue un sacerdote cristiano que vivió en Roma en el siglo III; la historia más común es que, durante el gobierno del Emperador Claudio II, se prohibieron los matrimonios entre los jóvenes, puesto que, se tenía la idea de que, los masculinos solteros y sin familia, eran mejores soldados.
Fue aquí donde San Valentín desafió la prohibición y realizó varios matrimonios pero en secreto. Cuando se descubrió lo que hacía, lo encarcelaron y fue ejecutado el 14 de febrero en el año 269 D.C.