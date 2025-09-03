La Roca, de un actor poco serio a perfilarse por un Oscar en 2026 por esta película

El Festival Internacional de Cine de Venecia está por concluir y esta edición dejó múltiples episodios memorables. Uno de los actores que se dio cita y además acaparó todas las miradas, fue Dwayne Johnson, más conocido como ‘La Roca’, ya que lo ovacionaron por su papel en la última película donde participó y que podría valerle una nominación a los Premios Oscar 2026, según los críticos.

Dicha producción es “The Smashing Machine”, en la que, según las primeras impresiones, el actor y luchador profesional rompió con la idea de que no era capaz de asumir retos exigentes y demostró su capacidad histriónica.

Así quedó claro durante la ronda de aplausos y felicitaciones que recibió durante casi 15 minutos. El video se hizo viral por el momento en el que no pudo contener su emoción por estas muestras de afecto tan significativas.

En esta grabación, que circula en redes sociales, se aprecia cuando los asistentes a la proyección de esta película protagonizada por ‘La Roca’ y Emily Blunt comienzan con esta cálida ovación.

Casi de inmediato, el artista estadounidense se desborda en llanto, y le da un emotivo abrazo a Ben Safdie, el director con el que hizo mancuerna para obtener el mejor de los resultados, hasta ahora.

¿Dwayne Johsnon será nominado al Oscar? El increíble cambio en la carrera de ‘La Roca’

A lo largo de sus 25 años de carrera, ‘La Roca’ no ha sido considerado como un “actor serio” debido a que se dedicó principalmente a películas Blockbuster de comedia y acción.

Sin embargo, todo parece indicar que su trabajo en este filme de drama podría darle el pase directo a las nominaciones de los Premios Oscar 2026, ya que las predicciones lo enlistan como candidato a “Mejor Actor” junto a personalidades como Jacob Elordi y Oscar Isaac por “Frankenstein”, o la expectativa de Timothée Chalamet por su papel en “Marty Supreme”.

Instagram / @thesmashingmachinemovie Emily Blunt y La Roca son los protagonistas de la película “The Smashing Machine”, que fue ovacionada en Venecia

No obstante, habrá que esperar al estreno de más películas importantes este año en diferentes festivales y, por supuesto, a las nominaciones en el primer trimestre del 2026.

¿Cuándo se estrena “The Smashing Machine”, la película de ‘La Roca’ en México?

El estreno de la película “The Smashing Machine” en México está programado para el próximo jueves 9 de octubre de 2025.