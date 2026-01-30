LUTO en Hollywood: Las mejores películas de Catherine O’Hara, la actriz que fue la mamá de “Mi Pobre Angelito” quien tuvo grandes doblajes

Este viernes se confirmó el triste fallecimiento de la querida actriz, comediante y productora Catherine O'Hara a la edad de 71 años, dejando un gran legado en el mundo del entretenimiento, pues sus trabajos nos acompañaron a través de las décadas y seguramente muchos crecimos de la mano con ellos.

La canadoestadounidense ganó gran reconocimiento desde mediados de la década de los 70’s por sus improvisaciones en la comedia, sobre todo por su participación en SCTV Network desde el año de 1976 hasta 1984, haciéndose de un gran nombre dentro del mundo del entretenimiento.

¿Cuáles fueron los mejores programas y películas de Catherine O'Hara?

Cuando decimos que crecimos con las películas de Catherine O'Hara es porque tanto en la actuación como el doblaje de voz, la querida actriz tuvo películas que a más de 40 años de su estreno todavía siguen vigentes, pues tuvo una gran cantidad de proyectos exitosos a lo largo de su exitosa carrera, como lo fueron:

Actuaciones directas:

After Hours (1985) - Gail

(1985) - Gail Beetlejuice (1988) - Delia Deetz

(1988) - Delia Deetz Mi Pobre Angelito (1990) - Kate McCallister

(1990) - Kate McCallister Mi Pobre Angelito 2 (1992) - Kate McCallister

(1992) - Kate McCallister Colgado, pringado y sin carrera (2002) - Cindy Beugler

(2002) - Cindy Beugler Beetlejuice Beetlejuice (2024): Delia Deetz

Animación (Doblaje de voz)

El Extraño Mundo de Jack (1993) - Sally y Shock

(1993) - Sally y Shock Monster House (2006) - Sra. Walters

(2006) - Sra. Walters La Familia Addams (2019) - Abuela Frump

(2019) - Abuela Frump Elementos (2023) - Brook Ripple

(2023) - Brook Ripple Robot salvaje (2024) - Pinktail

(2024) - Pinktail Frankenweenie (2012) - Susan Frankenstein

¿De qué murió Catherine O'Hara?

Primeros reportes indican que dos fuentes completamente anónimas enteradas de los hechos declararon al medio estadounidense TMZ la noticia del fallecimiento este viernes, aunque aún no hay algun parte médico que confirme las causas del deceso.

Por otro lado, el medio Page Six, señala que la actriz habría sido trasladada al hospital en ambulancia durante la madrugada de este viernes, en condición "seria", aunque se han limitado a compartir más motivos de esta tragedia.

En este temporada de premios fue nominada como Mejor Actriz de Reparto en Televisión por su papel en la serie "The Studio", siendo uno de sus últimos grandes trabajos.

