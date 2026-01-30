ÚLTIMA HORA: Muere Catherine O’Hara, icónica actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”

Este viernes 30 de enero el mundo del cine se encuentra de luto. Se confirmó la muerte de Catherine O'Hara, la icónica actriz que interpretó a la mamá de "Kevin" en "Mi pobre angelito" y a "Gail" en "The last of us". Tenía 71 años de edad.

Dos fuentes anónimas con conocimiento directo de los hechos confirmaron al medio TMZ la noticia del fallecimiento, pero todavía no se da a conocer la causa.

Quién era Catherine O'Hara, la inolvidable actriz de "Mi pobre angelito"

Catherine O'Hara pasó a la historia del cine con su papel de "Kate McCallister" en las dos primeras películas de "Mi pobre angelito", pero tuvo una exitosísima carrera con otros personajes emblemáticos como "Delia Deetz" en "Beetlejuice" y "Moira Rose" en la serie "Schitt's Creek".

Su última aparición pública fue hace algunos meses en la entrega de los Emmy 2025; estuvo nominada por su trabajo en la serie "The Studio", de Seth Rogen.

Estuvo 10 veces nominada al Emmy y ganó en 2 ocasiones. También recibió un Golden Globe y un Screen Actors Guild Awards.

Entre sus créditos como actriz más destacados también está el falso documental de comedia "Best in show".