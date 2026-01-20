¿Lo sabías? Este dato PERTURBADOR de Las Guerreras del KPop explica qué pasó entre la verdadera mamá de Rumi y Celine

Aunque ya hemos comentado de gran manera de Las Guerreras del K-Pop de gran manera por su animación e incluso su gran banda sonora original, uno de los detalles que nos atraparon a la primera fue la historia y el guion de cómo se desarrolla esta película que está rompiendo todo tipo de récords.

Habiendo pasado más de medio año de su estreno en streaming, ya podemos comentar abiertamente sobre lo que trata la película, por lo que cada vez salen más teorías sobre lo que es la historia de los personajes principales de la película y en esta ocasión hablaremos sobre el pasado de Rumi de HUNTR/X.

¿Qué pasó con la mamá de Rumi de Las Guerreras del KPop?

Una de las teorías que circulan entre los fans y que más han sonado en los últimos días dentro de los fanáticos de las películas es que Celine habría asesinado a la madre biológica de Rumi, dando un completo giro a la historia.

De acuerdo con varias teorías, lo habría hecho por accidente al intentar matar al padre demonio de Rumi, ocultando este terrible secreto por culpa y por ello habría criando a esta desde entonces con una mezcla de arrepentimiento y control.

Este hecho explicaría las actitudes de Celine respecto al cuidado de Rumi y el destino marcado de la integrante de HUNTR/X destinada a cazar demonios, siendo que ella también es parte de ellos.

¿Habrá una nueva película de K-Pop Demon Hunters que siga con la historia?

Sony Pictures Animation ha confirmado una segunda película, la cuál estaría en desarrollo, con un estreno estimado para el año 2029, aunque no se descarta que podría tomar aún más tiempo debido a la complejidad del proyecto.

Aún con los libros que han salido y el arte conceptual, poco a poco el universo de Las Guerreras del K-Pop ha comenzado a expandirse, por ellos las teorías de esta historia también han comenzado a tomar nuevos rumbos aunque habría que esperar al menos 3 años para saber la continuación de esta.