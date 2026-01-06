¡Este es el proyecto que ha relacionado de nuevo a Winona Ryder y Tim Burton este 2026!

Aunque la primera vez que trabajaron en un mismo proyecto tiene más de 38 años, cada obra que relaciona a la actriz Winona Ryder y al director de cine Tim Burton , nos ha dejado grandes resultados, mismos que hoy en día siguen siendo trabajos bastante populares de ambos.

Hace unas cuantas horas, el rapero A$AP Rocky estrenó el video de su nueva canción “Punk Rocky”, mismo donde pudimos ver a Winona ser la protagonista y discordia del metraje visual y justamente hace unas semanas se reveló que Tim Burton había trabajado el arte conceptual de las portadas de este próximo disco.

¿Cómo es la participación de Winona Ryder en el video de A$AP Rocky?

Como parte del primer adelanto del nuevo disco de A$AP Rocky, titulado “Don’t Be Dumb”, el cual se estrenará el próximo 16 de enero tras varios retrasos, donde por fin hemos podido ver un poco de la identidad visual de esta nueva etapa del rapero, donde Winona no solo ha robado corazones, sino la atención con su divertida actuación.

El video de “Punk Rocky” nos ha dejado ver un triángulo amoroso entre el rapero y la reconocida actriz de 54 años, mismo que desencadena una serie de problemas, aunque algo que ha llamado bastante la atención de los fans es la cinematografía que ha hecho recordar su trabajo en “El Joven Manos de Tijera”, donde la actriz coincidió por segunda vez con Tim Burton.

¿Cuántas películas ha trabajado Winona Ryder con Tim Burton?

En total, contando únicamente colaboraciones directas, este par de artistas han trabajado juntos en 4 proyectos, de los que podemos decir hoy en día que todos son ya un clásico del cine.

Sin duda alguna la visión de Burton para dirigir películas y el talento y sensibilidad de Ryder han sido una de las combinaciones más grandes de la pantalla grande, donde podemos destacar los siguientes títulos:

