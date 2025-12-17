¡La rompió! ⁠Tim Burton colabora en uno de los álbumes de rap MÁS esperados de los últimos años

A lo largo de los años, Tim Burton se ha convertido en uno de nuestros cineastas favoritos, pues su trabajo en obras como Beetlejuice, Batman, El Joven Manos de Tijera, El Extraño Mundo de Jack, entre otras grandes producciones, han quedado incrustadas en nuestra cultura.

Recientemente se confirmó su colaboración en 'Don’t Be a Dumb', el tan esperado disco del rapero de Harlem, A$AP Rocky, quien no ha publicado un trabajo de estudio desde hace 7 años, siendo uno de los regresos más esperados.

¿Cómo fue la colaboración de Tim Burton y A$AP Rocky?

A través de sus redes, A$AP Rocky reveló la portada de su nuevo disco ‘Don’t Be Dumb’, la cual específicamente aclara es un trabajo del rapero y Tim Burton y aunque muchos han especulado que el cineasta únicamente habría realizado la portada, su colaboración probablemente iría más allá.

La realidad es que este disco ha sufrido varios retrasos y dentro este bucle sin fin han salido historias que entrelazan a estos dos artistas, donde incluso podríamos escuchar la voz de Burton dentro de algunos tracks.

En una entrevista de hace unos meses Rakim Athelston Mayers (el verdadero nombre de A$AP) reveló que tenía deseos de que Tim Burton realizara la portada de su último álbum de estudio ‘TESTING’ (2018) aunque por cuestiones de agenda no pudieron concretar el trabajo.

¿Cuál es la relación entre Tim Burton y A$AP Rocky?

Además del acercamiento que tuvieron hace unos años, antes de uno de los retrasos del disco, A$AP reveló que le puso su disco ‘Don’t Be Dumb’ a Burton y que lo había disfrutado diciendo lo siguiente: “¡Wow! ¡No sabía que hacías ese tipo de música!’”.

Si bien Burton no trabjó directamente en la música de A$AP Rocky, el compositor que lo ha acompañado en grandes éxitos de su carrera, Danny Elfman sumó con piezas y arreglos a algunos tracks de este nuevo álbum, de donde se ha destacado su acercamiento al expresionismo alemán, dando toques “sombríos” a la identidad de este nuevo proyecto.

Se espera que el quinto disco se estrene el 16 de enero de 2026, por lo que el regreso de Rocky tras varios años ha despertado el “hype” con los adelantos que hemos podido escuchar.