Así se vivió el Mario Day en CDMX junto al talento de doblaje de la versión en español latino de Super Mario Galaxy: La Película

Este martes fuimos invitados al gran Mar10 Day (Mario Day), en la CDMX donde celebramos un año más de uno de nuestros personajes de videojuegos favoritos: Mario Bros, en lo que fue una tarde llena de actividades y grandes sorpresas tanto para chicos y grandes.

La cita fue en la terraza de Plaza Carso, donde nuestros amigos de Universal prepararon una experiencia única para fans, donde vivimos grandes momentos que nos acercaron más como comunidad fanática de los videojuegos y las películas, dos de los temas favoritos en Azteca 7 previo al estreno de Super Mario Galaxy: Película.

¿Qué vivimos en el Mario Day de CDMX?

La noche estuvo dividida en tres momentos muy importantes, donde en el primer segmento pudimos tener una ronda de preguntas con los actores de doblaje de la película de Super Mario Galaxy, secuela de Mario Bros: La Película.

Durante la tarde estuvimos acompañados por Raúl Anaya, quien ha sido el encargado de dar vida a Mario Bros en su adaptación a la pantalla grande, además de Roberto Salguero como Luigi, Ale Pilar como la Princesa Peach y Héctor Estrada, quien da vida al temible Bowser.

Dentro de este ciclo de preguntas pudimos conocer un poco más de lo que ha sido este nuevo reto, pues México es uno de los pilares dentro del doblaje y a decir verdad, Mario Bros no había tenido una identidad o desarrollo al español latino.

Además de poder conocer más sobre estos talentos, también los vimos interactuando, demostrando su gran carisma y química (misma que se verá en pantalla).

En otro segmento, pudimos tener acceso a un breve pero amplia proyección de Super Mario Galaxy, donde quizá las cosas se le compliquen a nuestro fontanero favorito… Además pudimos ver más acción de personajes como Yoshi, Rosalina, Baby Bowser e incluso Toad, por lo que a semanas de su estreno, podemos asegurar que le gustara a toda la familia.

Por último, se vivió un pequeño concierto de marimba donde versionaron las canciones más populares de los videojuegos de Mario Bros, dejando ver que este título siempre tendrá una conexión especial con México.

¿Cuándo se estrena la película de Super Mario Galaxy?

Esta secuela directa de Mario Bros: La Película llegará de la mano de Ilumination, Nintendo y Universal Pictures el próximo miércoles 01 de abril, donde podremos ver cómo este universo se expande en lo que se espera que sea una de las entregas más divertidas del año.

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic y escrita por Matthew Fogel, nos dejará ver más allá de lo que pudimos disfrutar del videojuego de 2007 que se lanzó originalmente para la Nintendo Wii, por lo que no podemos esperar por ella.