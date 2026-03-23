OFICIAL: Este es el primer tráiler de Moana en su versión live action, tenemos primer vistazo de La Roca como Maui
La nueva versión en acción real revela sus primeras imágenes y confirma a su elenco principal, encabezado por nuevas y reconocidas estrellas.
Este 23 de marzo del 2026 la magia del Océano está de regreso con el lanzamiento del primer tráiler del live action de Moana, donde se muestra un adelanto del ambicioso proyecto que llevará a la pantalla grande una de las historias más queridas en los últimos años de Disney.
En este clip que dura más de 2 minutos se logran ver los paisajes espectaculares, música emblemática y un enfoque fiel a la película original lo que ha generado gran expectativa entre los fans.