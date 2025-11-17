¡Por fin! Disney libera el primer teaser trailer del live action de Moana y el océano volvió a llamar

Disney liberó el primer teaser tráiler del esperado live action de Moana. Las imágenes han dejado a los fanáticos de la princesa del océano con la boca abierta. El adelanto marca oficialmente el inicio de la campaña de uno de los remakes más esperados de Disney; por si fuera poco, también se reveló que llegará a los cines el 10 de julio de 2026. Desde ya, el proyecto se perfila como uno de los estrenos más grandes de la compañía. Aquí te dejamos el primer teaser trailer por si no lo has visto:

#Moana, arriving only in theaters July 10, 2026 🌊



Watch the new teaser now! pic.twitter.com/HTOAJwvzcf — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) November 17, 2025

Aunque el teaser es breve, cumple con lo que más esperaban los fans: un vistazo al tono visual, la reconstrucción del mundo polinesio y una primera impresión del estilo que tendrá esta nueva versión. Resulta bastante emocionante ver desde este primer vistazo la icónica llamada del océano, la conexión espiritual de Moana con su tierra y un par de planos que adelantan una producción muy cuidada y bastante cercana a la animación con un enfoque más realista sin perder su encanto.

¿Quién regresa? El reparto del live action de Moana

Con el teaser podemos descubrir cómo luce Catherine Laga’aia, quien da vida a la protagonista. Una de las apariciones más esperadas sin duda es la de Dwayne Johnson “La Roca”; sin embargo, en este tráiler, aunque tenemos algunos vistazos de Maui, el semidiós, solo lo vemos de espaldas durante una breve secuencia. Esto significa que tendremos que esperar un poco más antes de poder verlo en acción y conocer su apariencia completa.

También pudimos ver al adorable, simpático y torpe gallo Heihei, el compañero de Moana. Este personaje, junto al personaje del océano, deja en claro el papel del CGI en la película, el cual luce bastante bien y apegado a lo que vimos en la animación.

¿Qué es lo que más te emociona de este estreno?

