¡Nintendo arma su propio multiverso! Fox McCloud se une a la nueva película de Super Mario

Durante meses estuvo el rumor de que otra franquicia de Nintendo se uniría a la esperada película de The Super Mario Galaxy Movie y nos complace anunciar que finalmente se confirmó la aparición de Fox McCloud, el icónico protagonista de Star Fox. El anuncio se dio a conocer recientemente a través de una imagen promocional que revela su participación en la cinta, cuyo estreno está previsto para el 1 de abril en cines.

También te puede interesar: Tráiler de la serie de Harry Potter: así luce la nueva versión de HBO Max

Para muchos este es un momento clave para Nintendo, pues aparentemente estas son las pruebas de que no solo se seguirá expandiendo el universo de Mario, sino que también confirma los esfuerzos de la compañía por construir un universo cinematográfico interconectado entre franquicias de Nintendo.

Fox McCloud llega al universo de Mario

Esta es la primera vez que un personaje de una franquicia completamente distinta se integra directamente en una historia de Mario en el cine. Fox McCloud, a diferencia de Donkey Kong, quien sí aparece en la película y comparte historia en los videojuegos con Mario, proviene de un universo totalmente separado. Fox es conocido por los fans por protagonizar la saga Star Fox, centrada en combates espaciales y aventuras intergalácticas, lo que encaja perfectamente con el concepto de Super Mario Galaxy.

|Crédito: Nintendo / Ilumination

¿Nintendo ha comenzado a construir su propio multiverso cinematográfico?

Desde que Nintendo decidió llevar sus franquicias al mundo del cine, los fans comenzaron a teorizar al respecto. Sin embargo, las teorías cobraron fuerza luego de la revelación de este anuncio, pues pareciera que Nintendo tiene toda la intención de crear su propio universo cinematográfico, al estilo de lo que hizo Marvel. Muchos piensan que esta podría ser la puerta para crear una película basada en el popular juego de Super Smash Bros.

La conexión con Super Smash Bros

Para muchos fans, esto confirma que en un futuro podríamos ver una película basada en este juego. El videojuego fue lanzado originalmente en 1999, donde distintas franquicias de Nintendo —incluyendo Mario y Fox— comparten escenario en combates épicos. Es por eso que muchos ya comenzaron a especular sobre si este tipo de apariciones podría ser el primer paso hacia una película inspirada en ese concepto.