¿Te lo perdiste? Frankenstein de Guillermo del Toro volverá a cines en México
Frankenstein de Guillermo del Toro tendrá un reestreno en cines de México tras su temporada de premios y sus 9 nominaciones al Oscar 2026. Te contamos lo que se sabe.
Luego de que Frankenstein ha vuelto a sonar por todos lados gracias a la temporada de premios, es probable que hayas comenzado a preguntarte si tendrá reestreno en cines de México y resulta emocionante revelar que la respuesta es sí. Así es, la película dirigida por Guillermo del Toro volverá a salas mexicanas muy pronto luego del ruido que hizo al conseguir 9 nominaciones al Oscar 2026. Eso sí, habrá que esperar un poco, ya que por ahora no hay una fecha confirmada para su regreso oficial.
También te puede interesar: Oscars 2026: todas las categorías en que Guillermo del Toro está nominado con "Frankenstein"
¿Por qué regresa Frankenstein a cines en México?
No se trata de una casualidad o algo completamente nuevo e inesperado. Es común que cuando una película se convierte en “la conversación del momento”, los cines aprovechen la emoción del momento para traerla de vuelta, y Frankenstein entra perfecto en esa categoría.
Además, el nombre de Guillermo del Toro por sí solo ya es garantía de interés en México, y con las nominaciones encima, el reestreno suena a movimiento más que lógico para que más personas la vivan como se debe.
Lo que sabemos del reestreno hasta ahora
Por el momento, solo está confirmado que habrá un regreso para la película en cines mexicanos. Esto gracias al impulso que recibió por la temporada de premios; sin embargo, no se ha revelado una fecha para esto. Además, tampoco se sabe si llegará como una función limitada a pocos días o pocas salas.
Por ahora, solo queda estar al pendiente ante cualquier actualización. Por eso te recomendamos estar atento a cualquier actualización para que busques tus boletos cuanto antes, ya que con frecuencia se agotan en cuestión de minutos. Aquí podrás enterarte cuanto antes de cualquier información que surja al respecto.
¿Por qué este reestreno importa tanto?
Frankenstein no es “una peli más”, es una experiencia increíble que vale la pena disfrutar en la pantalla grande. Por eso te recomendamos que, si no la has visto en cines, no desaproveches esta nueva oportunidad, ya que es una experiencia completamente diferente disfrutarla con la atmósfera, sonido y emoción que en casa no es igual.