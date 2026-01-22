Oscars 2026: todas las categorías en que Guillermo del Toro está nominado con “Frankenstein”

En el anuncio de las nominaciones a los Oscars 2026, los mexicanos nos llevamos una gran decepción: Guillermo del Toro no está nominado en la categoría de Mejor Director. Sin embargo, su cinta "Frankenstein" sí arrasó con una gran cantidad de menciones en las categorías, incluyendo Mejor Película.

Estas son las categorías en que tiene nominación "Frankenstein" de Guillermo del Toro.



Mejor Película

Mejor Actor de Reparto

Mejor Guión Adaptado

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Música Original

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

De las ternas en la lista, el cineasta tapatío solamente podría subir al podio en el caso de ganar Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.