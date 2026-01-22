Oscars 2026: todas las categorías en que Guillermo del Toro está nominado con “Frankenstein”
Guillermo del Toro quedó fuera en la carrera por Mejor Director, pero su película “Frankenstein” está entre las más nominadas de los Oscars 2026.
En el anuncio de las nominaciones a los Oscars 2026, los mexicanos nos llevamos una gran decepción: Guillermo del Toro no está nominado en la categoría de Mejor Director. Sin embargo, su cinta "Frankenstein" sí arrasó con una gran cantidad de menciones en las categorías, incluyendo Mejor Película.
Estas son las categorías en que tiene nominación "Frankenstein" de Guillermo del Toro.
- Mejor Película
- Mejor Actor de Reparto
- Mejor Guión Adaptado
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Maquillaje y Peinado
- Mejor Música Original
- Mejor Fotografía
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Sonido
De las ternas en la lista, el cineasta tapatío solamente podría subir al podio en el caso de ganar Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.