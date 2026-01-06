OFICIAL: Elijah Wood e Ian McKellen regresarán como Frodo y Gandalf en una nueva película de El Señor de los Anillos

Buenas noticias para los fanáticos del universo de El Señor de los Anillos , pues se ha confirmado que dos de los actores de las películas “originales” (¿Pueden haber más?) regresarán para una cinta más, misma que nos remontará a la acción de esta historia mágica e intensa.

Aunque anteriormente era un rumor, se ha confirmado que el actor Elijah Wood de 44 años volverá a interpretar a Frodo Bolsón en la nueva cinta de El Señor de los Anillos que llevará por título “The Hunt for Gollum” (La Caza de Gollum) y no solo él, pues también regresará Ian McKellen de 66 años como Gandalf, lo que ha emocionado a todo el fandom.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de El Señor de los Anillos “La Caza de Gollum”?

El Señor de los Anillos “The Hunt for Gollum” es una película que se centrará en el personaje de Gollum y los eventos antes de lo que vimos en La Comunidad del Anillo, misma que nos mostrará lo que hay entre los títulos de “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos”.

Se detallará cómo es que Gandalf envió a Aragorn a seguir la pista de Gollum tras su fuga de Mordor, además de profundizar en la historia que en los libros de Tolkien se menciona de manera breve, por lo que podemos asegurar que la acción está de vuelta.

¿Cuál es el reparto de El Señor de los Anillos “La Caza de Gollum”?

Si bien, por ahora el reparto completo de esta película se ha mantenido en total secreto, se sabe que Andy Serkis de 61 años (quien interpretó a Gollum en las películas de Peter Jackson) dirigirá la cinta y la protagonizará volviendo como Gollum, además de el regreso de Elijah Wood como Frodo e Ian McKellen regresando como Gandalf.

Este título será producido por viejos conocidos, pues estará a cargo de Peter Jackson como productor, Fran Walsh y Philippa Boyens quienes trabajaron en las trilogías originales de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Se espera que su estreno se realice en cines el próximo 17 de diciembre de 2027, por lo que ahora se encuentra a poco de iniciar filmaciones.