Esta es la polémica escena que fue eliminada de El Señor de los Anillos.

Los fanáticos de El Señor de los Anillos no dejan de enterarse de novedades sobre la trilogía, a 18 años de que se estrenara la última película basada en los libros de J.R.R. Tolkien. Y es que, hace algunos días, se conoció que hubo una importante escena que fue eliminada.

Mientras que los seguidores de la saga esperan con ansias que se estrene la serie que será una precuela de las películas, dos de los principales personajes dieron una entrevista y contaron que hubo una escena que incluía desnudos que fue eliminada.

Aunque se sabe poco sobre cómo estará compuesto el elenco y los argumentos en los que rondará la serie, lo que sí se ha dado a conocer es que habrá escenas “más adultas” que podrían incluir escenas de desnudos y de sexo, pese a que esto generó críticas por parte de los seguidores de las películas y las novelas.

Sin embargo, al parecer en las películas sí hubo originariamente algunas escenas que incluían desnudos pero que decidieron eliminarlas. Así lo contaron los actores Dominic Monaghan y Billy Boyd, quienes interpretaron a los hobbits Merry Brandybick y Pippin Took, respectivamente.

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Los actores fueron al programa The Late Show with Stephen Colbert en el que hablaron sobre su larga amistad que dio origen al podcast The Friendship Onion.

Los amigos respondieron sobre la polémica en torno a los desnudos de los que se habla que podría haber en la serie. Y confesaron algo inédito: “Casi hubo desnudos en las películas”.

De hecho, los actores contaron que hubo una escena en la que Merry y Pippin resbalan y se caen y para cuando llegan al suelo están desnudos y asustados.

Al parecer, las escenas de desnudos que se esperan para la serie serían más en este tono humorístico que en cualquier otro.

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