FOTOS | Así es como Diego Luna conquistó Hollywood.

¿En qué momento se hizo tan famoso? Diego Luna fue muy criticado por lo que hizo triunfar en Hollywood, y aquí te decimos cómo lo logró.

¿Recuerdas cuando Diego Luna trabajaba en telenovelas, películas de bajo presupuesto, y teatro? Parece que es una realidad muy distante, y es que, aunque esto pasó hace ya varios años, y así fue como comenzó su carrera en la actuación, cuando tan sólo tenía 7 años de edad.

Ahora, Diego Luna llena de orgullo a todo México, participando en grandes producciones de Hollywood, y aunque, algunas veces fue criticado por dar pasos agigantados, esto fue lo que le permitió conseguir un éxito arrasador, a tal punto que ahora existen figuras de acción y juguetes de Star Wars que llevan su rostro, se codea con la crema y nata de la farándula nacional e internacional, pero sigue siendo un hombre muy trabajador y sencillo.

Y es que, en 2001, le llegó la oportunidad de ser parte de “Y Tu Mamá También”, cinta mexicana dirigida por el gran Alfonso Cuarón, a quien de hecho, Diego le tiene un profundo cariño y un gran agradecimiento, ya que, según sus palabras, fue el cineasta quien lo motivó a ampliar sus horizontes más allá de México.

“Yo se lo debo en particular a Alfonso Cuarón, él me abrió el panorama, me dijo: Por qué te comparas con esto y no con esto, y por qué no sales a encontrarte con el resto del mundo, y fue gracias a él que perdí el miedo a eso, a salirme de mi zona de confort, y se lo agradezco muchísimo, y creo que a la fecha, Alfonso sigue cambiando la vida de muchas personas”, confesó durante una entrevista en la antesala a los premios Oscar de 2019.

Esto marcó su despegue en Hollywood, ya que, después de “Y Tu Mamá También”, Diego fue invitado a trabajar en “La Terminal”, del director Steven Spielberg, quien quedó maravillado con su trabajo en la cinta de Cuarón.

Para entonces, muchos criticaron a Diego por tomar un pequeño papel junto a grandes estrellas de Hollywood, pero a él, no le importó, lo que para otros era algo insignificante, para él fue oro, y se dio la oportunidad de seguir tomando pequeños retos para escalar hasta lo más alto.

“No se trata de venir aquí y hacerla, sino se trata de ser libre y de contar las historias que queremos allá, y eso eventualmente abre más puertas”, aseguró Luna sobre las oportunidades en Hollywood.

Luna siguió derrochando talento en teatro, y más adelante tuvo la oportunidad de trabajar como director, y de hecho, su trabajo ha sido muy aplaudido, gracias a cintas como “Abel”, y “Mr. Pig”.

La constancia y la dedicación de Diego Luna, han sido fundamentales para catapultar su gran talento.

Sin lugar a dudas, la aparición de Diego Luna en “Star Wars: Rogue One” se convirtió en una gran oportunidad para llevar su nombre y su trabajo a todos los rincones del mundo, y todavía queda mucho Capitán Cassian Andor para sorprendernos a todos, ya que, el actor mexicano volverá a personificarlo, aunque en esta ocasión para una serie de Disney en la que el protagonista será él.

