FOTOS | Todo sobre el extraño comportamiento de Adam Driver.

Adam Driver es considerado por muchos como una persona intolerante, grosera, y hasta de patán, pero, no todo es lo que parece.

¿Te imaginas no ser capaz ni de verte o escucharte después de ser grabado? ¿Sentir ganas de vomitar o una gran intolerancia ante la presión de las preguntas? ¡Esto le pasa a menudo a Adam Driver! Y aquí te explicamos cuál es la razón detrás de lo que ha sido juzgado por la prensa y los fanáticos, como “la extraña forma de ser” de este cotizado actor.

Después de los atentados del 9-11, Adam Driver fue a enlistarse en la Marina de Estados Unidos, inspirado por el coraje y el patriotismo.

Driver ha confesado que pertenecer a la Marina es una de las cosas que más lo han inspirado en la vida, pero, una importante lesión en el esternón, lo dejó fuera de servicio y al regresar a su vida como un civil más.

Comenzó a hacer audiciones, y reconoció que era muy difícil adaptarse a todo este mundo fuera de la milicia, y que este cambio traía consigo algunas consecuencias psicológicas y emocionales.

Y aunque la actuación se convirtió en una necesaria ocupación para ganarse la vida, Adam Driver logró convertirse en uno de los actores más asediados de Hollywood, una realidad que quizá estuvo fuera de sus expectativas y que lo ha empujado a enfrentar grandes retos emocionales.

Pánico escénico, miedos, y grandes inseguridades, son algunos de los problemas que asechan a Driver en el diario desde que se convirtió en una estrella de Hollywood.

“Me escuché y vi a mi mismo antes, y siempre lo odio. Y luego desearía poder cambiarlo, pero no puedo”, ha confesado Driver sobre lo que ocurre con él cuando se topa de frente con su trabajo.

Esto ha generado una gran cantidad de momentos incómodos con la prensa, tal fue el caso más recordado el que enfrentó al ser invitado en un famoso programa de radio, los conductores no daban crédito a lo que ocurrió, y Adam ni siquiera ha explicado los motivos que lo llevaron a irse del edificio sin decir absolutamente nada.

¿Y qué con las galas de estreno? Bueno, esto obviamente le genera grandes problemas, y al ser parte de los actores de “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” en 2015, él reconoció que verse en la pantalla grande no fue nada sencillo.

“Como si tuviera que vomitar”, dijo Driver sobre el incómodo momento que pasó durante la proyección de la cinta.

Lo han tachado de intolerante, grosero, y hasta patán, sin embargo, Adam Driver ha confesado al mundo que lo que tiene es una fobia, y que a él no le hace nada de gracia.

“No me gusta escucharme, ni verme en una actuación porque siempre pienso que lo hice mal. No me gusta sentirme impotente porque entonces me gustaría poder cambiarlo pero ya es tarde”, confesó.

Ha sido nominado al Oscar, a los Globos de Oro, y más, pero, su vida privada es un verdadero misterio, pues su timidez no le permite dar paso a que más personas se enteren sobre los detalles que más lo avergüenzan.

Lo que sí sabemos es que su actuación como Kylo Ren, es una de las mejores de todos los tiempos, y si quieres verlo en la pantalla de Azteca 7 debes de votar por “Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza” en este Sábado Appantallante.