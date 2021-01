FOTOS | Como las gotas del agua, él es Pablo, el doble argentino de Bruce Willis.

¿Quién es Bruce Willis? Cuando descubrió de quién se trataba, al argentino Pablo Perillo le cambió la vida por completo.

Pablo Perillo no tenía ni idea de quién era Bruce Willis, pero, un día una persona se acercó en la calle para hacerle notar su impresionante parecido con el actor, y desde entonces, comenzó a cambiarle la vida por completo.

Pablo, quien también es actor, descubrió que en efecto su parecido con Bruce era impresionante, y primero fue a competir en un concurso de dobles de celebridades de Hollywood, y ganó, pero eso fue sólo el comienzo.

El actor Matthew Perry, quien es un gran amigo de Bruce Willis, lo confundió con él, y para él la situación fue descrita como “una locura”.

Fue hasta 2006, cuando tuvo su primer encuentro cara a cara con la leyenda que ha protagonizado clásicos de acción como “Duro de Matar” y “Armageddon”.

Aunque pareciera un trabajo tentador, Pablo no ha reemplazado a Bruce Willis en la función de doble de riesgo, en cambio a él le toca hacer algunas apariciones para distraer a los paparazzi y evitar filtraciones en rodajes importantes.

El actor argentino ha reconocido que su gran parecido con Willis representa un obstáculo para desarrollar su carrera sin que se le compare siempre al legendario héroe de acción.

“No me puedo quejar, hago lo que me gusta. Obviamente, me gustaría hacer más de mí, pero bueno, sé que me parezco a él, vamos a sacarle crédito a ello, y bueno, soy un tipo muy cuidadoso con eso, trato de manejarlo de esa forma para que no me encasillen todo el tiempo”, confesó Perillo.

Lo cierto es que el argentino ha aprovechado su parecido con Bruce Willis para realizar comerciales, y se divierte mucho realizando videos que publica en sus redes sociales.

