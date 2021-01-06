FOTOS | No todo son risas en la vida de Adam Sandler.

Adam Sandler es un referente en la comedia, desde sus comienzos en televisión, hasta por sus éxitos y fracasos en cine, y aunque parece que este actor y productor tiene todo solucionado, aquí te decimos por qué no todo son risas en su vida.

No cabe duda que hacer reír no es una tarea sencilla, y esta quizá, es una de las razones por las que más se le critica a Sandler, aquí tenemos un recuento de todas aquellas situaciones que le han amargado la existencia a Adam.

¿Lo peor del cine?

En realidad, los críticos de cine rara vez se han mostrado compasivos con el trabajo de Adam Sandler, no por nada, es poseedor del récord al más nominado de los premios Razzie, que reconocen a lo peor de la industria.

“No me metí en el mundo del cine para complacer a la crítica, lo hice para hacer reír a la gente, y para divertirme con mis amigos”, confesó Sandler tras recibir duras críticas por su trabajo en la cinta “Pixels”.

Le rompieron el corazón

Adam Sandler hizo una gran apuesta al ser parte de “Diamantes en Bruto”, una comedia dramática que nos mostró otra faceta del actor, y con la que sorprendió a fanáticos y a la crítica. No obstante esta cinta tampoco lo colocó cerca de su primer estatuilla del Oscar.

Y aunque siempre dice que no hace películas para complacer a la crítica o para obtener premios, Sandler no ocultó sus sentimientos al ser bateado por los premios de la Academia.

¡Enemigo público!

Un viejo conflicto que se generó desde tiempos impredecibles, le ha traído a Sandler, algunos problemas con la prensa, ya que, el famoso locutor y presentador de televisión, Howard Stern, ha mencionado en varias ocasiones “la sensibilidad” de Adam como un problema para hablar de su trabajo en la pantalla grande, convirtiendo al actor en la burla de todos.

El tema se ha provocado gran tensión entre estas dos celebridades, que al encontrarse en un vuelo, Adam Sandler no dudó en hacer toda clase de maniobras para evitar a Stern.

Ante todo y aunque a muchos les moleste, Adam Sandler es uno de los actores y productores más rentables de Hollywood, es uno de los comediantes más reconocidos en el mundo, y sus películas se han convertido en éxitos taquilleros y referentes de la cultura actual.

¡Ríe a carcajadas con Adam Sandler en “Cuentos Que No Son Cuentos” por Azteca 7!