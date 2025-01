Emilia Pérez vence a Wicked en los Golden Globes y desata comparaciones en redes

El fin de semana pasado, Emilia Pérez se llevó 4 estatuillas en los Golden Globes 2025, llevándose premios como Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña, Mejor Canción Original y el codiciado galardón a Mejor Película de Comedia o Musical. Este último resultó especialmente polémico al imponerse sobre uno de los favoritos, Wicked. La victoria dividió a la audiencia y a la crítica, generando un intenso debate entre quienes celebran a Emilia Pérez y quienes la rechazan.

Indignación entre varios usuarios de redes tras la victoria de Emilia Pérez sobre Wicked

Las redes sociales han estallado en debate tras la decisión de otorgar el premio a Mejor Película de Comedia o Musical a Emilia Pérez. En plataformas como Twitter, TikTok e Instagram, abundan comparaciones entre la música, las coreografías y las canciones de Emilia Pérez y Wicked, así como reacciones apasionadas de los usuarios.

Mientras muchos aseguran que las melodías y coreografías de Wicked están en otro nivel, otros defienden el musical de Jacques Audiard, calificándolo como una de las propuestas más destacadas del año.

A pesar del éxito de la cinta, los mexicanos critican fuertemente la cinta

Aunque la película aún no se estrena en México, muchos mexicanos ya han expresado su descontento debido a la falta de naturalidad en los diálogos en español que han sido difundidos en clips. Los usuarios critican que los personajes no hablan de forma auténtica, acusando a la producción de no realizar una investigación mínima sobre la cultura mexicana.

Otra de las polémicas gira en torno al tratamiento del narcotráfico, que, según los críticos, presenta una visión romantizada del tema. Esto ha generado indignación entre quienes consideran que la película trivializa una problemática grave, ignorando el dolor de las víctimas y las consecuencias reales, como los desaparecidos y asesinados por el crimen organizado.

