Golden Globes 2026 Predicciones: ¿Quién lleva la ventaja en cada categoría de los premios del domingo 11 de enero?

Ya estamos cada vez más cerca de conocer los resultados de los Golden Globes 2026, la ceremonia de Hollywood ampliamente conocida como la antesala de los Oscar . Si ya estás pensando en hacer quiniela con tus amigos, aquí te compartimos algunas predicciones basadas en premios recibidos y en calificación de la crítica.

Es importante recordar que todo puede pasar en los Globos de Oro y que a veces las sorpresas son de lo más divertido en las ceremonias de premios.

Predicciones para los Golden Globes 2026. ¿Quién podría ganar?

Comenzamos con las nominaciones referentes al cine dentro de los Globos de Oro en su edición 83.



Mejor Película de Drama. "Un simple accidente" ganó la Palma de Oro en Cannes 2025 y "Sentimental Value" se llevó el Gran Premio del mismo festival; "El agente secreto" ganó Mejor Director en Cannes. Esto las coloca por delante de la competencia. Otros nominados: "Frankenstein", "Hamnet" y "Sinners".

Mejor Película Animada. Acaba de ganar "K-Pop Demon Hunters" en los Critics' Choice 2026. Otras nominadas: "Arco", "Kimetsu No Yaiba: Infinity Castle", "Elio", "Little Amélie or the Character of Rain" y "Zootopia 2".

Mejor Actriz en Película de Drama. Jessie Buckley ("Hamnet") ganó el premio Critics' Choice 2026. Otras nominadas: Eva Victor, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Renate Reinsve y Tessa Thompson.

Mejor Actor en Película de Drama. Wagner Moura ("El agente secreto") se llevó el premio a Mejor Actor en Cannes 2025. Otros nominados: Dwayne Johnson, Jeremy Allen White, Joel Edgerton, Michael B. Jordan y Oscar Isaac.

Mejor Actriz en Película Musical o Comedia. Rose Byrne ("If I had legs I'd kick you) ganó el Oso de Plata por Mejor Actuación Principal en la Berlinale 2025. Otras nominadas: Kate Hudson, Emma Stone, Cynthia Erivo, Chase Infiniti y Amanda Seyfried.

Mejor Actor en Película Musical o Comedia. Timotheé Chalamet, quien se encuentra en esta categoría dentro de los Golden Globes 2026, ganó en los Critics' Choice 2026. Otros nominados: Ethan Hawke, George Clooney, Jesse Plemons, Lee Byung-Hun y Leonardo DiCaprio.

Mejor Actriz de Reparto en Cualquier Película. Amy Madigan acaba de ganar el Critics' Choice 2026. Otras nominadas: Ariana Grande, Elle Fanning, Emily Blunt, Inga Ibsdotter Lilleaas y Teyana Taylor.

Mejor Actor de Reparto en Cualquier Película. Jacob Elordi lleva ventaja porque ganó el Critics' Choice. Otros nominados: Adam Sandler, Benicio del Toro, Paul Mescal, Sean Penn y Stellan Skarsgard.

Mejor Director. Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra") ganó en los Critics' Choice. Otros nominados: Guillermo del Toro, Chloé Zhao, Jafar Panahi, Joachim Trier y Ryan Coogler.

Mejor Guión. Ryan Coogler ganó por "Sinners" en los Critics' Choice.

ganó por "Sinners" en los Critics' Choice. Logro Cinematográfico y de Taquilla. Si contáramos el desempeño comparando la relación entre presupuesto y taquilla global, llevan la delantera "Weapons" (38 millones de presupuesto contra más de 269 millones de taquilla a nivel global) y "Zootopia 2" (alrededor de 200 millones contra más de mil 500 millones en taquilla global). Otros nominados: "Wicked: For Good", "Avatar: Fuego y Ceniza", "Sinners", "F1", "K-Pop Demon Hunters" y "Mission Impossible: The Final Reckoning".

