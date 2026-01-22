⁠¡Orgullo mexicano! Aunque no tuvo ninguna nominación los Oscars 2026 a mejor director por Frankenstein, Guillermo del Toro recibirá este premio HONORÍFICO

Este jueves 22 de enero se ha revelado la lista oficial de los nominados a los Oscars 2026, la cual nos ha dejado muchas sorpresas y alguna que otra desilusión, pues nuestro querido Guillermo del Toro no figurará para competir por una estatuilla durante esa noche.

Aunque mucho se ha hablado sobre su última película ‘Frankenstein’, considerado por el mismo director como el trabajo para el que nació, este no le ha valido para ser considerado dentro de la categoría al Mejor Director del Año, aunque se ha mostrado muy contento con su obra y visión, mismas que le harán ganar un reconocimiento especial en los Premios Cinema Audio Society.

¿Qué son los Premios CAS?

Los CAS o mejor conocidos como los Premios Cinema Audio Society, son una distinción que premia a los mejores logros en cuanto a mezcla de sonido tanto del cine como de la televisión y este 2026 estarán celebrando su edición número 62, siendo unos de los ya longevos y reconocidos dentro del mundo del entretenimiento.

¿Qué premio ganará Guillermo del Toro en los CAS Awards?

La organización comunicó que Guillermo del Toro recibirá el premio especial ‘Filmmaker Award’, con el cuál se reconocerá a la gran trayectoria que el mexicano ha tenido a lo largo de los años, ganándose un lugar muy especial dentro del mundo cinematográfico, donde anunciaron a través de un comunicado lo siguiente:

"Las películas de Del Toro se definen por sus impresionantes imágenes, temas profundamente humanos y el uso magistral del sonido para construir atmósfera, suspenso y asombro. Desde el inquietante mundo del laberinto de Pan a la belleza de La forma del agua y el próximo Frankenstein, su narración nos recuerda que el sonido y la imagen son inseparables en el arte del cine".

Además, la película que dirigió ‘Frankenstein’ también está nominada a la categoría de Películas de Acción Real, donde se mediará con:



F1: La Película

Misión Imposible: Sentencia Final

Una Batalla Tras Otra

Sinners

¿Cuándo son los CAS?

La nueva edición de los Premios Cinema Audio Society se llevará a cabo este sábado 07 de marzo en el Hotel Beverly Hilton, Los Ángeles, por lo que si eres fan del cine como de los programas de televisión.