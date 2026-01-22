ÚLTIMA HORA: Guillermo del Toro NO ES nominado como Mejor Director en los Oscars 2026

Guillermo del Toro quedó FUERA de los Oscars 2026 después de que se diera a conocer que el director mexicano originario de Jalisco, no está nominado como Mejor Director durante las nominaciones dadas hoy, algo que definitivamente sorprendió a muchos y, sobre todo, a los mexicanos.

Desde que se anunció el estreno de Frankenstein, película que adaptaría la exitosa novela de Mary Shelley, de la mano de Guillermo del Toro, todos supimos de inmediato que sería una de las películas más premiadas de su año, y para esta ocasión en los Oscar 2026 la película logró conseguir 9 nominaciones para la edición 98 de los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.



Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)

Mejor Guion Adaptado (Guillermo del Toro)

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Película

Mejor Sonido

Si bien Guillermo del Toro no está nominado como Mejor Director, sí recibió dos nominaciones: Mejor Guion Adaptado y Mejor Diseño de Producción.

¿Qué directores están nominados a los Oscars 2026?

Los directores que sí quedaron dentro de la categoría de Mejor Dirección son:



Chloé Zhao por Hamnet

Josh Safdie por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson por Una Batalla Tras Otra

Joachim Trier por Sentimental Value

Ryan Coogler por Sinners

¿Qué premios se ha ganado Guillermo del Toro por Frankenstein?

Si bien en esta temporada de premios Guillermo del Toro recibió diversas nominaciones por su trabajo en Frankenstein, tanto en los Golden Globes 2026 como en los Critics Choice Awards, sin embargo ser nominado no significa necesariamente ganarse una de las estatuillas, como es el triste caso de este año para el mexicano. Los premios que se ha llevado el originario de Guadalajara hasta el momento son:



Mejor Maquillaje en los Critics Choice Awards

Premio Tributo en los Gotham

Mejor Diseño de Producción en los Critics Choice Awards

Mejor Diseño de Vestuario en los Critics Choice Awards

Por otro lado en los Golden Globes sí recibió diferentes nominaciones pero no se llevó ninguna.