Hoppers, la nueva película de Pixar, confirma una fuerte teoría que une a Up, Monsters Inc, Cars y Wall-E

Hoppers: Operación Castor se estrenó el pasado 5 de marzo, en esta película que mezcla tecnología, conciencia y animales, pero además esta película confirma una teoría, la cual dice que Up, Monsters Inc, Cars y Wall-E están unidas.

¿Por qué se dice que las películas Up, Monsters Inc, Cars y Wall-E están unidas?

Esta teoría surge luego de que en la cinta Hoppers: Operación Castor salieran ciertos personajes que parecen estar conectados. Por ejemplo, en la película de Up sale el perro Dog, mismo que trae puesto un collar, el cual afirma que su amo fue quién lo creo, esta persona podría ser la doctora Sam, quién sale en Hoppers: Operación Castor y se encarga de crear los collares para perros. Ahora bien, respecto a las demás películas, en el final de Hoppers se puede ver que se busca integrar consciencia humana en carros, lo que claramente hace referencia a cars, por otro lado también se puede ver la energía de gritos de Monsters Inc y Wall-E.

Ahora bien la teoría de Pixar consiste en confirmar que todas las películas se conectan, por lo que el final de Hoppers es perfecto ya que en entrevistas el director Daniel Chong dijo que al final de la cinta hay un easter egg que al menos hace referencia a seis películas. Con esto muchos de los fans de las cintas de Pixar están muy emocionados porque son felices de ver como todo forma parte de un mismo universo.

¿De qué trata Hoppers: Operación Castor?

Esta película, la cual fue dirigida por Daniel Chong, escrita por Jesse Andrews y producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios, combina comedia y ciencia ficción. Mabel es el personaje que se centrará en utilizar tecnología para insertar conciencia en animales. A través de esta historia conocerá secretos que nunca pensó descubrir sobre los animales. En esta historia Mabel se enfrentará con una persona dedicada al mundo inmobiliario para poder proteger el hábitat animal. Esta cinta tiene una gran reflexión sobre el uso de la tecnología, los ecosistemas y la vida animal así como la evolución que el mundo da cuando la tecnología avanza a pasos agigantados.