Hoppers: el nuevo experimento de Pixar que promete emociones, risas y mucha imaginación

Pixar trae de nuevo una historia de esas que con solo ver el tráiler te derriten el corazón. Así es, hablamos de Hoppers, su próxima película animada original. El estudio acaba de liberar un tráiler confirmando su fecha de estreno para el 6 de marzo de 2026, dejando claro que, a pesar de lo que se dice, el estudio sigue explorando ideas frescas lejos de secuelas y franquicias conocidas. La cinta promete una combinación de comedia, aventura y reflexión emocional, algo que ya es un sello reconocible de Pixar.

Desde el primer adelanto, la historia deja en claro que Hoppers será una experiencia visualmente vibrante y con un concepto poco común y bastante divertido y conmovedor al mismo tiempo. Por si no has visto nada de esta nueva cinta, te dejamos el último tráiler compartido en la cuenta oficial de Pixar:

¿De qué trata Hoppers, la nueva película de Pixar?

La historia de Hoppers nos lleva a una aventura dentro del reino animal. Unas científicas desarrollan la tecnología capaz de transferir la conciencia humana a cuerpos robóticos con forma de animales. Esto permite que los humanos “salten” a estos cuerpos para interactuar con el mundo natural desde otra perspectiva, como infiltrados para estudiarlos. La protagonista es una joven que, al usar esta tecnología, se ve envuelta en una misión inesperada que pone en juego el equilibrio entre la naturaleza, la ciencia y las emociones humanas.

El tráiler: humor, acción y corazón

Desde el tráiler, Hoppers deja en claro que es un filme dinámico y muy colorido, con secuencias de acción ágiles, chistes y momentos que anticipan una carga emocional importante. Pixar vuelve a realizar una película que no solo gustará a los más chicos, sino que también disfrutarán los más grandes con sus enseñanzas y dinámicas.

Algo que ha llamado mucho la atención es la estética que tienen los animales. Su diseño mezcla rasgos naturales con detalles mecánicos sin perder la mágica expresividad que otorga el estudio.

Fecha de estreno y equipo creativo

Si con todo lo que ya dijimos quieres ver la película, Pixar confirmó que Hoppers llegará a los cines de todo el mundo el 6 de marzo de 2026.