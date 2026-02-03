¿Jacob Elordi se prepara para actuar en telenovelas mexicanas? Esta es la actuación IMPERDIBLE del actor de Cumbres Borrascosas

Estamos a pocos días del estreno de la adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas , historia que nos traerá a Margot Robbie y Jacob Elordi a la pantalla grande y que probablemente dará mucho de qué hablar durante las próximas semanas, siendo una de las películas más esperadas del año.

En los primeros avances que hemos podido presenciar, hemos notado una gran química entre los protagonistas, por lo que se espera que sea una película que marque toda una época y es que a poco de poder verla, hemos sido testigos de los dotes actorales de Jacob Elordi, quien incluso se prepara para participar en novelas mexicanas.

¿En qué novelas podría salir Jacob Elordi?

En una entrevista reciente como parte de los promocionales, Jacob Elordi fue preguntado sobre la relación de Cumbres Borrascosas y las novelas mexicanas, a lo que este procedió a imitar los movimientos característicos de los actores de telenovelas mexicanas diciendo “María Cristina”, dejando ver su conocimiento en el tema.

Poco después, el actor de australiano de 28 años explicó que había sido el mismo Guillermo Del Toro quien le había explicado “el lore” de las producciones televisivas características de nuestro país, a lo que Elordi parece que se inspiró para este último trabajo.

¿De qué trata Cumbres Borrascosas?

La película próxima a estrenar está basada en la novela de Emily Brontë, quien narra la apasionada y relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, un joven huérfano que es adoptado por el padre de Catherine, dejando una trama tanto tensa como romántica.

Ambos crecen juntos y desarrollan un vínculo el cuál les cuesta definir y a pesar de su amor, todo se complica debido a la diferencia de clases y el estatus de Heathcliff por lo que Catherine decide casarse con Edgar Linton por conveniencia, dando pie al rencor de Heathcliff.

¿Cuándo se estrena en México Cumbres Borrascosas?

Se ha confirmado que esta cinta llegará a cines de México el próximo jueves 12 de febrero, en lo que se espera que sea una de las películas del año, donde veremos a Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizar una de las historias de amor más populares de todas.