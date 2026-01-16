James Gunn lo confirma: Mister Miracle será canon y podría traer a Darkseid al nuevo DCU

La cosa está que arde con todos los planes de James Gunn en el DCU. Resulta que acaba de confirmar que la serie animada de Mister Miracle formará parte del canon oficial del DCU, es decir, ocurrirá dentro del mismo universo que proyectos como Supergirl y Lanterns. Lo más interesante y emocionante de todo es que no es solo “una serie más”, porque adaptará el aclamado cómic Mister Miracle de Tom King y Mitch Gerads, considerado por muchos como uno de los mejores de la última década.

James Gunn confirma que Mister Miracle es canon del DCU

Aunque la serie animada ya había sido anunciada, no se sabía si esta sería parte del DCU o un proyecto de “relleno”. Dicho de otro modo, no se sabía si lo que iba a ocurrir en la serie animada tendría consecuencias reales dentro del universo de James Gunn.

Con su nueva actualización en redes y aprovechando el aniversario del personaje, Gunn dejó claro que Mister Miracle sí va dentro del universo oficial, lo que significa que lo que veamos ahí podría impactar directa o indirectamente en el futuro de DC Studios.

¿Por qué el cómic de Tom King es tan importante?

Si no lo has leído, deberías tomar esta como tu señal para conocerlo, porque Mister Miracle no es el típico cómic de “golpes y explosiones”. Esta versión del personaje toma a Scott Free (Mister Miracle) y lo coloca en una historia que mezcla:



Trauma y salud mental

Relaciones de pareja

Guerra, propaganda y control

Suspenso y una sensación constante de que algo “no está bien”

Tom King y Mitch Gerads reimaginan a Mister Miracle con un enfoque brutalmente humano, lo cual encaja a la perfección con la visión del director de DC Studios. Esta historia nos plantea: ¿qué pasa cuando el héroe que siempre escapa… ya no puede escapar de su propia mente?

¿Esto significa que Darkseid ya viene en camino?

Al revelar todo esto, James Gunn pone sobre la mesa varias cosas que hacen estallar a los fans: Si DC Studios realmente va a adaptar el cómic con fidelidad, entonces es muy probable que veamos a Darkseid más pronto de lo que pensábamos. Y si eres fan de DC, sabes que Darkseid no es cualquier villano: es EL villano. El tipo de amenaza que funciona como jefe final del universo DC si lo construyes con paciencia.

Muchos creen que, en el contexto del DCU de James Gunn, esto podría ser una señal clara de que, después de ciertos conflictos más “terrenales”, el plan es escalar hacia lo cósmico y apocalíptico, liberando todo el poder de este villano.