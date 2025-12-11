Supergirl sorprende al mundo: así es el ESPECTACULAR primer TRÁILER de la nueva era de DC por James Gunn

El primer tráiler de Supergirl por fin salió y sí, está tan impresionante como los fans esperaban. El avance ya está disponible en todas las plataformas, en las cuentas de DC y Warner. No te puedes perder el debut oficial de Milly Alcock como Kara Zor-El, mostrando una versión más ruda, solitaria, rebelde y feroz del personaje, algo muy diferente a sus contrapartes del cine y la televisión y más cercana a lo que conocemos de los cómics y las películas animadas.

El adelanto emocionó a los fans cuando reveló por breves segundos el aspecto de Lobo, interpretado por Jason Momoa. Este tráiler confirma que James Gunn está construyendo un DCU cohesionado, pero con identidad propia para cada héroe. Si aún no lo has visto, te dejamos acá el tráiler completo de Supergirl:

¿Qué muestra el tráiler de Supergirl?

El emocionante primer tráiler nos dice desde el primer segundo que veremos más de Krypto, el adorable perro que conquistó a todos en la película de Superman. Este se encuentra en un lugar desordenado y orina un periódico que nos da pistas sobre los actos heroicos de Superman y Supergirl. En la portada se lee “Superman salva un pueblo de la explosión de un reactor nuclear”, mientras que en pequeño hay una noticia de la heroína con el titular “Supergirl rescató unos gatos”.

A continuación tenemos un poco de la vida “fiestera” y relajada del personaje, pista que se nos dio al final de la cinta de Superman, donde él menciona que su prima visita planetas con sol rojo para poderse emborrachar.

Otro de los momentos que llaman mucho la atención es que es probable que en esta entrega podamos ver un poco de la vida de Kara en el planeta Krypton, su escape y cómo todo esto afectó su personalidad.

Pero eso no es todo; durante un segundo podemos ver al imponente Lobo, quien será el antagonista de esta historia. No vemos gran detalle de su aspecto ni de su papel en la trama, pero sin duda, ver su presencia en el tráiler es suficiente para enloquecer a los fans.

Fecha de estreno confirmada

La película dirigida por Craig Gillespie mantiene su fecha oficial de estreno: 26 de junio de 2026. Con el tráiler ya disponible, comienza la etapa más intensa de promoción para uno de los proyectos más esperados del nuevo DCU.

¿Por qué Supergirl es clave en el nuevo DCU?

Supergirl ofrecerá una perspectiva más cruda y salvaje del legado kryptoniano, permitirá expandir la mitología y podría conectar con historias futuras que el universo de Gunn está preparando.

Además, Milly Alcock luce como una revelación absoluta y muy atractiva en el rol: poderosa, emocionalmente compleja y con una presencia que promete convertirla en una de las favoritas del público.

¿Estás listo para esta nueva versión de Supergirl?

