ÚLTIMA HORA: Muere otro querido actor de ‘Volver al futuro’ a los 94 años

Los fans del cine y sobre todo de la icónica saga de Volver al Futuro están de luto. El actor James Tolkan, reconocido por interpretar al estricto director Strickland en Volver al futuro, murió el pasado 26 de marzo de 2026 a los 94 años en Saranac Lake, Nueva York. Se sabe que su muerte fue tranquila y sin dolor. Con esto se cierra una carrera destacable que abarcó teatro, cine y televisión durante más de cinco décadas, y que dejó personajes memorables en la cultura pop.

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El rostro de la autoridad en el cine

No hay duda, si viste Volver al futuro, seguro recuerdas al director Strickland, un hombre severo, intimidante y con una frase inolvidable para George y Marty McFly. Este papel llevó al actor a convertirse en un símbolo y referente del “adulto estricto” en el cine ochentero. Este no fue su único filme; también destacó como “Stinger” en Top Gun, donde compartió pantalla con Tom Cruise, consolidándose una vez más como una figura de autoridad en la pantalla grande.

|Crédito: Universal Pictures

De los escenarios de teatro a Hollywood

Antes de que Tolkan se volviera un rostro icónico en las películas de Volver al Futuro, tuvo una formación actoral sólida. Estudió con leyendas como Stella Adler y Lee Strasberg, dos pilares del método interpretativo en Estados Unidos. Durante 25 años fue parte del teatro de Nueva York, participando en producciones que iban desde el circuito independiente hasta Broadway.

El lado más personal de James Tolkan

En cuanto a su vida personal, Tolkan siempre mantuvo un bajo perfil. De lo poco que se sabe es que estuvo casado durante 54 años con su esposa Parmelee y que era un amante de los animales. Es por eso que sus familiares han pedido a los fans que, en lugar de llevar flores o escribir mensajes, honren su memoria apoyando a refugios o asociaciones de rescate animal.